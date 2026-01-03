Limba română: Ce înseamnă cuvântul impunitate

De multe ori este folosit pentru a descrie situații în care persoane sau instituții par să scape fără consecințe, în ciuda unor fapte grave. Dar ce înseamnă, exact, „impunitate” din punct de vedere lingvistic și juridic?

Definiția cuvântului „impunitate” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul impunitate este definit astfel:

IMPUNITÁTE, s. f.

Lipsă de pedeapsă pentru o faptă prevăzută de lege; nepedepsire.

(DEX)

Prin urmare, impunitatea desemnează situația în care o persoană nu este sancționată pentru o faptă care, în mod normal, ar trebui pedepsită conform legii.

Ce înseamnă „impunitate” în limbajul curent

În uzul cotidian, termenul impunitate este asociat cu:

absența răspunderii legale sau morale,

tolerarea unor abuzuri sau ilegalități,

ideea că „nimeni nu plătește” pentru o greșeală sau o infracțiune.

De multe ori, impunitatea este percepută ca un simptom al slăbiciunii statului de drept sau al lipsei de justiție.

Exemple de utilizare

„Cazul a stârnit revoltă din cauza impunității celor vinovați.”

„Lipsa sancțiunilor încurajează impunitatea.”

„Societatea civilă cere combaterea impunității în instituțiile publice.”

Impunitatea în context juridic și social

Din perspectivă juridică, impunitatea poate apărea:

atunci când legea nu este aplicată,

când faptele nu sunt investigate corespunzător,

sau când vinovații sunt protejați de poziția lor socială sau politică.

La nivel social, impunitatea poate genera:

pierderea încrederii în instituții,

sentiment de nedreptate,

normalizarea comportamentelor ilegale.

Sinonime și termeni apropiați

Sinonime sau expresii apropiate de impunitate sunt:

nepedepsire ,

lipsă de sancțiune ,

absența răspunderii.

Antonimul principal este pedepsirea sau tragerea la răspundere.

Cuvântul „impunitate” desemnează lipsa de pedeapsă pentru o faptă care ar trebui sancționată, conform definiției din DEX. Folosit frecvent în contexte juridice, politice și sociale, termenul reflectă o problemă gravă atunci când devine regulă, nu excepție. Combaterea impunității este esențială pentru funcționarea unei societăți bazate pe lege, responsabilitate și echitate.