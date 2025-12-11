Afacerea anului în energie. Colosul francez Vinci Energies pune mâna pe un jucător cheie în infrastructura energetică din România

O tranzacție aprobată și celebrată oficial

După un anunț inițial în vară, tranzacția a fost încheiată oficial după aprobarea Consiliului Concurenței. Ceremonia de semnare a contractului a reunit fondatorii EnergoBit – Pál Peter, Ștefan Gadola și Ioan Socea – împreună cu Eric Devigne, director general al Vinci Energies pentru Europa Centrală și de Est.

Consolidarea poziției în România și angajamentul pentru sustenabilitate

Eric Devigne a apreciat importanța strategică a achiziției: „Preluarea EnergoBit reprezintă un pas important pentru operațiunile grupului în România, consolidând capacitățile noastre în tranziția energetică și întărind angajamentul față de un viitor sustenabil.”

EnergoBit, o tradiție de peste 35 de ani în infrastructura energetică românească

Fondată la începutul anilor ’90, EnergoBit este printre primele firme private clujene în domeniu, cu aproximativ 900 de angajați, dintre care 270 ingineri. Compania acoperă operațiuni pe mai multe locații și a generat în 2024 venituri consolidate de 100 milioane de euro, potrivit actualdecluj.ro

De la primul sediu în sufragerie la integrarea într-un grup global

Ștefan Gadola rememorează începuturile umile ale companiei: „Avem o istorie bogată. Totul a început în februarie 1990... Primul sediu a fost la mine în apartament. Aveam un fax în sufragerie, mergea toată noaptea, iar când aveam musafiri, se plângeau de zgomot... Am oferit clienților nu ceea ce ne-a învățat marketingul politic, ci cele mai bune produse.”

Istoria tranzacțiilor anterioare ale EnergoBit

În 2013, EnergoBit a vândut 53% din acțiuni către consorțiul Innova Capital și BERD, dar fondatorii și-au recâștigat controlul în 2019, revitalizând compania și obținând o creștere semnificativă în ultimii ani.

Gadola povestește: „Primele propuneri de vânzare au venit în 2010, dar atunci am considerat că nu trebuie. Mai târziu a venit o ofertă foarte bună din partea Innova și BERD, pe care am decis să o acceptăm... După ce am revenit în firmă, am făcut o mică revoluție internă și am reușit să reconstruim totul. În trei ani am ajuns înapoi la cifra de afaceri cu care vânduserăm firma.”

Tranzacția cu Vinci Energies, un nou capitol pentru EnergoBit

Achiziția de către grupul francez va extinde marca Omexom în România, un brand dedicat infrastructurii energetice, și va întări poziția Vinci Energies pe piața locală.

Ștefan Gadola punctează: „E o tranzacție importantă, nu doar pentru noi, ci și pentru România. Am construit ceva solid și e momentul ca Energobit să meargă mai departe, într-un grup internațional puternic.”

O posibilă retragere din afaceri după succes

După o carieră de peste trei decenii, Ștefan Gadola indică că tranzacția îi oferă posibilitatea de a intra la pensie: „Operațiunea de cumpărare a grupului din Cluj de către conglomeratul francez a fost finalizată... Noi, co-fondatorii, nu eram neapărat dornici să ne vindem afacerea. Este o tranzacție avantajoasă pentru noi, altfel trebuia să mai lucrăm mult până să obținem banii aceștia... După tranzacție pot să intru la pensie, oricum mai am și alte proiecte.”

Contextul mai larg al grupului Vinci în România și la nivel global

Vinci Energies România are deja 1.500 de angajați și a generat venituri totale de peste 200 milioane de euro în 2024. Grupul francez mai deține în România companiile Frigotehnica, Spoting, STIZO Industrial Services, STIZO Nuclear și TIAB. La nivel global, grupul Vinci înregistrează venituri de peste 70 miliarde de euro și are aproximativ 285.000 de angajați, activi în peste 120 de țări.