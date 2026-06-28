Wizz Air anulează mai multe zboruri din România. Ce rute dispar și ce aeroporturi sunt afectate

Lovitură pentru pasagerii din România: Wizz Air anulează mai multe zboruri către destinații populare din Europa

Wizz Air își reorganizează rețeaua de zboruri din România și renunță la mai multe rute operate de pe aeroporturile din Timișoara, Craiova, Brașov și București. Decizia afectează conexiuni directe către unele dintre cele mai căutate destinații europene și vine în contextul unei strategii de optimizare a operațiunilor și de adaptare la cererea actuală din piață.

Compania aeriană low-cost a confirmat că modificările fac parte din procesul de ajustare a capacității de zbor, astfel încât resursele să fie direcționate către rutele cu cerere mai ridicată.

„Ajustarea rețelei de rute permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient”, au transmis reprezentanții Wizz Air, conform Boarding Pass.

Timișoara pierde cele mai multe conexiuni internaționale

Cele mai importante schimbări vizează aeroportul din Timișoara. Începând cu jumătatea lunii septembrie 2026, compania va elimina definitiv cinci rute internaționale.

Pasagerii nu vor mai avea zboruri directe către:

Praga (Cehia);

Berlin (Germania);

Frankfurt Hahn (Germania);

Nuremberg (Germania);

Basel (Elveția).

Prin această decizie, vestul României pierde mai multe conexiuni directe cu orașe importante din Europa Centrală și de Vest.

Ruta Craiova – Napoli va fi eliminată

Și aeroportul din Craiova este afectat de reorganizarea companiei.

Wizz Air va renunța definitiv la ruta Craiova – Napoli, inaugurată în noiembrie 2025. Ultimul zbor este programat pentru 24 octombrie 2026, după care conexiunea va fi eliminată din programul de operare.

Brașov pierde legătura cu Nuremberg

Reorganizarea companiei afectează și aeroportul din Ghimbav.

Ruta Brașov – Nuremberg va fi anulată definitiv, iar operatorul urmează să anunțe data exactă la care va fi efectuat ultimul zbor pe această destinație.

Suspendare temporară pentru singurul zbor direct spre Finlanda

În cazul aeroportului din București, măsura este una temporară.

Wizz Air suspendă ruta București – Turku în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026. Este singura conexiune aeriană directă dintre România și Finlanda operată în prezent de companie, însă aceasta va fi reluată după încheierea perioadei de suspendare.

Ce opțiuni au pasagerii care au deja bilete cumpărate

Pasagerii afectați de anularea sau suspendarea curselor vor fi informați direct de compania aeriană.

Potrivit Wizz Air, aceștia vor putea alege una dintre variantele puse la dispoziție:

rambursarea integrală a contravalorii biletelor;

transformarea sumei în credit Wizz Air;

reprogramarea pe alte zboruri disponibile, în funcție de opțiunile existente.

Aceste măsuri sunt aplicate în cazul rutelor eliminate sau suspendate din programul de operare.

Nu este prima serie de zboruri eliminate

Reorganizarea anunțată vine după un alt val de modificări operate de companie în ultimele luni.

Printre rutele eliminate sau anulate anterior se numără:

Timișoara – Birmingham, rută care nu a mai fost inaugurată;

București – Bratislava;

Craiova – Memmingen;

București – Paris Orly, care va fi eliminată din 9 august 2026;

București – Pescara;

București Băneasa – Wroclaw, programată să fie suspendată în luna octombrie.

Aceste schimbări confirmă strategia operatorului de a-și adapta permanent rețeaua în funcție de rentabilitatea fiecărei destinații și de evoluția cererii din piața transportului aerian.

Wizz Air continuă să deschidă rute noi din România

În paralel cu reducerea unor conexiuni, compania continuă să investească în alte destinații considerate cu potențial ridicat.

Începând cu 1 iulie 2026, Wizz Air va opera o rută sezonieră între București și Dubrovnik, cu trei zboruri pe săptămână.

Tot în această vară, operatorul a introdus sau a reluat mai multe curse internaționale din România: