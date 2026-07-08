Evoluție mixtă pentru leu: Crește în față euro, dar pierde teren în raport cu dolarul american

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,5880 lei, în urcare cu 0,65 bani (+0,14%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5815 lei.



Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6801 lei, în creştere cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de 5,6771 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 597,3024 lei, de la 608,4601 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES