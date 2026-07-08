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Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Evoluție mixtă pentru leu: Crește în față euro, dar pierde teren în raport cu dolarul american

Evoluție mixtă pentru leu: Crește în față euro, dar pierde teren în raport cu dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   15:30
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Evoluție mixtă pentru leu: Crește în față euro, dar pierde teren în raport cu dolarul american
Hepta/Euro scade, în timp ce dolarul american prinde forță în fața leului

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2345 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,2346 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,5880 lei, în urcare cu 0,65 bani (+0,14%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5815 lei.

Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6801 lei, în creştere cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de 5,6771 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 597,3024 lei, de la 608,4601 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: evolutie leu euro dolar american
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