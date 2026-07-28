Fost șef al Apărării din Bulgaria laudă România: „A cumpărat avioanele pe care noi le-am refuzat și acum își apără cerul cu ele”

Într-un interviu acordat Euronews Bulgaria, acesta afirmă că România folosește cu succes avioanele F-16 second-hand pentru a intercepta drone rusești, în timp ce Bulgaria continuă să se bazeze pe vechile MiG-29 sovietice.

Potrivit Mediafax, declarațiile vin după ce România a interceptat și doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian național, în contextul intensificării atacurilor Rusiei în apropierea graniței cu Ucraina.

„România a cumpărat ceea ce noi am refuzat”

Todor Tagarev a amintit că Bulgaria a privit cu scepticism decizia României de a achiziționa avioane F-16 la mâna a doua din Statele Unite, însă rezultatele din prezent arată că strategia Bucureștiului a fost una inspirată.

„România a luat «lăzile» pe care noi nu le doream și acum le folosește pentru a doborî drone. Românii au făcut-o. Au doborât drone chiar și cu aceste avioane”, a declarat fostul ministru al Apărării.

El a adăugat că multe dintre aeronavele occidentale mai vechi sunt trimise acum în Ucraina, însă România a demonstrat că acestea pot fi folosite eficient și pentru apărarea propriului spațiu aerian.

Critici dure la adresa armatei bulgare

În interviul acordat Euronews Bulgaria, Tagarev și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea Bulgariei de a-și apăra spațiul aerian.

Potrivit acestuia, forțele aeriene bulgare depind încă de avioanele MiG-29, aflate în serviciu de aproape patru decenii.

„Este discutabil dacă Bulgaria își poate apăra singură cerul. În ceea ce privește paza spațiului aerian, Bulgaria întâmpină dificultăți enorme în realizarea acesteia cu aeronavele MiG-29”, a afirmat fostul ministru.

Acesta consideră că modernizarea armatei trebuie accelerată și că Sofia ar trebui să investească în avioane moderne, sisteme antiaeriene și tehnologii dedicate combaterii dronelor.

„Mă îndoiesc că MiG-29 poate doborî o dronă Shahed”

Tagarev susține că actualele capacități ale Bulgariei sunt limitate și avertizează că menținerea în serviciu a tehnicii militare sovietice nu reprezintă o soluție pe termen lung.

„Mă îndoiesc că MiG-29 poate doborî o dronă Shahed. Capacitățile noastre sunt foarte limitate. În loc să dezvoltăm noi echipamente, sisteme antiaeriene și antidronă, continuăm să ne bazăm pe cele vechi”, a spus acesta.

România, exemplu în regiune

Fostul oficial bulgar consideră că România a făcut alegerea corectă atunci când a început modernizarea Forțelor Aeriene prin achiziția avioanelor F-16, chiar dacă acestea proveneau de pe piața second-hand.

Declarațiile sale vin într-un moment în care securitatea la granița estică a NATO a devenit o preocupare majoră, iar România a fost nevoită în repetate rânduri să ridice avioane de luptă pentru monitorizarea și interceptarea dronelor rusești care au evoluat în apropierea sau în interiorul spațiului aerian național.

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