Bolojan mută strategia biodiversității în Parlament după conflictul cu PSD: ce se întâmplă cu jalonul PNRR de 1 miliard de euro

Mutarea strategică a Guvernului are rolul de a evita blocarea actului normativ în instanță și, implicit, riscul ca România să piardă finanțarea europeană asociată acestui obiectiv. Bolojan a transmis că, deși nu are dubii privind legalitatea hotărârii de guvern adoptate săptămâna trecută, nu își asumă riscul suspendării ei până la soluționarea definitivă a eventualelor contestații.

Miza financiară uriașă: jalon PNRR de aproape 1 miliard de euro

Subiectul a explodat după ce în spațiul public a devenit clar că Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 nu este doar un document de mediu, ci un jalon asumat de România în cadrul PNRR. În logica Guvernului, întârzierea sau anularea acestui pas ar putea aduce o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

Bolojan a explicat că Executivul a adoptat hotărârea de guvern în ședința din 23 iulie 2026, cu avizul Ministerului Justiției și în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din programul de guvernare. Potrivit premierului interimar, strategia nu este o simplă formalitate administrativă, ci o obligație legată direct de credibilitatea României în fața partenerilor externi și a finanțatorilor europeni.

În acest context, mutarea proiectului în Parlament este prezentată ca o soluție de siguranță, menită să elimine riscul unei suspendări în instanță. Guvernul preferă acum forma legislativă, chiar dacă inițial actul fusese gândit ca hotărâre de guvern.

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Acuzațiile dure ale lui Bolojan la adresa PSD

Mesajul premierului interimar a avut și o componentă politică foarte puternică. Ilie Bolojan a acuzat PSD că a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv a celei privind biodiversitatea, urmărind mai degrabă blocarea unui guvern demis decât protejarea interesului public.

„Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta. Trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații pe care ni le-am asumat în contul fondurilor europene nerambursabile. PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro. Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege”, a mai spus Bolojan.

Mesajul premierului este unul cu puternic impact politic și mediatic, construit pe ideea că PSD ar pune în pericol bani europeni și jaloane asumate de România doar pentru a câștiga capital politic.

Buzoianu: „Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat marți că strategia privind conservarea biodiversității a fost depusă în Parlament sub forma unui proiect de lege. Ea a susținut că această soluție a fost aleasă tocmai pentru a evita riscul ca un eventual proces să întârzie implementarea jalonului din PNRR.

Buzoianu a încercat să clarifice și caracterul documentului, afirmând că strategia nu introduce politici publice complet noi, ci operationalizează obligații deja asumate prin tratate și legi existente. Potrivit ministrei, juriștii ministerului au arătat că cele 11 obiective principale incluse în strategie sunt deja asumate de România de ani de zile.

„Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România. Dorința PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România”, a transmis Buzoianu, pe Facebook.

Ea a mai spus că nu are o preferință între adoptarea prin hotărâre de guvern sau prin lege, însă a cerut o analiză juridică înainte de a merge mai departe. Potrivit acesteia, riscul major este că o contestare în instanță a hotărârii de guvern ar putea bloca temporar aplicarea strategiei, iar acest lucru ar afecta termenul-limită impus de PNRR.

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Replica lui Grindeanu: „Respectarea legii nu este opțională”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat aproape imediat după anunțul privind depunerea proiectului de lege la Senat. Tonul său a fost la fel de tranșant, dar din direcția opusă. Liderul social-democrat a spus că Guvernul a înțeles în cele din urmă că legea trebuie respectată și a descris gestul Executivului ca pe o recunoaștere implicită a faptului că hotărârea inițială ar fi fost adoptată cu încălcarea limitelor legale și constituționale.

„Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea.

Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale”, a transmis Grindeanu, adăugând că proiectul de lege va fi dezbătut „cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”.

Poziția sa mută accentul de pe urgența PNRR pe legalitatea procedurii. PSD susține că nu blochează strategia, ci cere doar ca aceasta să fie adoptată corect, în Parlament, nu printr-o hotărâre de guvern contestabilă.

Ce urmează pentru strategia biodiversității

În acest moment, strategia privind conservarea biodiversității intră într-o nouă etapă, una parlamentară, cu miză dublă: juridică și financiară. Dacă proiectul de lege avansează rapid, România își poate securiza jalonul PNRR și evita o eventuală pierdere de fonduri. Dacă însă apar întârzieri, dezbaterea politică se poate transforma într-un risc real pentru finanțarea europeană.

Cazul arată încă o dată cât de fragil poate deveni echilibrul dintre procedură, lupta politică și angajamentele europene. În spațiul public, disputa dintre Bolojan, Buzoianu și Grindeanu depășește cu mult tema biodiversității și devine un test pentru felul în care statul român își gestionează obligațiile asumate prin PNRR.

Mediafax