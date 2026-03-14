Forbes 2026: Cine sunt românii din topul miliardarilor lumii?

Averea cumulată a celor mai bogați oameni din lume depășește 20 de mii de miliarde de dolari, echivalentul PIB-ului Uniunii Europene.

Cei mai bogați oameni de pe planetă

Elon Musk rămâne cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, de trei ori mai mare decât cea a fondatorilor Google, Larry Page și Sergey Brin. Musk și-a consolidat poziția grație acțiunilor deținute la companiile SpaceX, Tesla și platforma X, iar economiștii estimează că ar putea fi primul om din istorie cu o avere de un trilion de dolari.

Statele Unite continuă să dețină cei mai mulți miliardari, 989, printre care și președintele Donald Trump, al cărui patrimoniu a crescut cu aproape două miliarde de dolari după lansarea propriei criptomonede. În schimb, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos au coborât două poziții în clasament.

Românii din topul miliardarilor

Printre românii din top se află Ion Stoica și Matei Zaharia, cofondatorii Databricks, companie americană specializată în analiza datelor și inteligență artificială.

În clasament mai figurează Ion Țiriac, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, și frații Pavăl, proprietarii lanțului de magazine Dedeman, care dețin acum și Carrefour România.

„Clasa miliardarilor este mai mare și mai bogată ca niciodată. Practic, ei pot cheltui sume care pentru majoritatea oamenilor par nelimitate”, afirmă Beth Reinhard, jurnalistă la The Washington Post, citată de observatornews.ro.