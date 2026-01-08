Guvernul Bolojan lovește puternic în mediul de afaceri: Reguli dure pentru eșalonarea datoriilor

Acestea elimină varianta simplificată fără garanții și impun condiții și garanții din partea administratorilor și acționarilor, afectând principiul societății cu răspundere limitată (S.R.L).

Desființarea eșalonării simple a datoriilor

Noile reguli, parte a Pachetului 2 de măsuri fiscale, elimină eșalonarea simplificată a plății datoriilor pe o perioadă de 12 luni fără garanții.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, justifică schimbările prin dorința de a stopa „eșalonările la nesfârșit” și de a crește recuperarea creanțelor bugetare.

De asemenea, se reduce și perioada de achitare a daoriilor ce nu pot fi incluse în eșalonare, precum amenzile sau creanțele transmise de alte instituții.

Termenul scade de la 180 de zile la 60 de zile, iar nerespectarea acestuia poate duce la pierderea eșalonării acordate pentru celelalte datorii, notează stiripesurse.ro.

Garanții personale obligatorii

În schimb, administratorul sau asociatul trebuie să garanteze cu un bun personal dacă societatea nu mai poate plăti.

În termeni juridici, această garanție se numește contract de fidejusiune și va fi cerut de ANAF.

Cerința devine obligatorie dacă există obligații neincluse în eșalonare, precum accize, amenzi sau creanțe din ajutoare de stat anterioare.

S-ar putea ajunge la situații critice ale persoanelor care vor să aibă o afacere proprie.

Guvernul Bolojan lovește în SRL-uri

Specialiștii în drept avertizează că noile prevederi subminează esența SRL-urilor, respectiv separarea patrimoniului firmei de bunurile personale