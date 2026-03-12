Acord important pentru românii din Ucraina. Nicușor Dan: Am primit garanții pentru școlile în limba română

Nicușor Dan anunță garanții de la Zelenski pentru școlile românești din Ucraina: „Vor continua să funcționeze”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a primit garanții din partea liderului ucrainean Volodimir Zelenski privind continuarea funcționării școlilor în limba română și respectarea drepturilor minorității române din Ucraina. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea oficială dintre cei doi lideri la Palatul Cotroceni.

Discuții la Cotroceni despre situația românilor din Ucraina

Una dintre temele importante abordate în cadrul întâlnirii dintre președinții României și Ucrainei a fost situația comunităților românești de pe teritoriul ucrainean.

La finalul discuțiilor, Nicușor Dan a precizat că partea ucraineană și-a reafirmat angajamentul de a respecta drepturile minorității române, inclusiv în ceea ce privește educația în limba maternă.

„Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Reforma educației din Ucraina și impactul asupra minorităților

În cadrul conferinței de presă care a urmat întâlnirii cu Volodimir Zelenski, șeful statului român a oferit detalii despre modul în care reforma educației din Ucraina va afecta comunitățile minoritare.

Potrivit acestuia, procesul de reorganizare a școlilor din Ucraina prevede, în general, comasarea unor unități de învățământ. Totuși, pentru minorități vor exista excepții care să permită păstrarea educației în limba maternă în localitățile în care acestea trăiesc.

„În primul rând, documentul semnalat azi, așa cum am spus, duce nivelul de protecție al minorităților la standardele stablite de organisme internaționale, Consiliului Europei. Dacă vorbim de educație, pentru că ăsta a fost subiectul, că Ucraina are o reforma de educație în care în linii mari comasează școli și, din perspectiva acestui document, face o excepție pentru minorități astfel încât ei, bineînțeles, fiind mai puțini, să poată să-și desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă. Este un exemplu de cum aceste garanții oferite minorităților funcționează”, a declarat președintele României după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

Acces la serviciul religios în limba maternă

Un alt subiect abordat în discuțiile dintre cei doi lideri a fost accesul comunităților românești din Ucraina la serviciile religioase în limba maternă.

Președintele României a precizat că există asigurări în privința posibilității de a participa la slujbe religioase în limba română, însă aspectele legate de organizarea bisericească nu pot fi stabilite prin acorduri între state.

„Mai departe de subordonarea pe linie bisericească a respectivelor biserici în care comunitățile românești participă la serviciu religios ăsta nu poate să fie obiectul unui document între state, ci al unui document între biserici”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Mediafax