Alexandru Rafila spune că termenele pentru proiectarea şi amenajarea terenurilor destinate spitalelor regionale au fost depășite

„Pentru cele trei spitale regionale: Cluj, Craiova şi Iaşi am făcut licitaţiile pentru pentru proiectare. Proiectarea a durat un an şi s-a terminat. Am făcul licitaţii pentru amenajarea terenului, care nu e o glumă. De exemplu, la Iaşi am avut 500.000 de metri cubi de escavat, jumătate de milion de metri cubi, întărirea perimetrului, utilităţi, deviere... deci, complicat. S-au terminat şi astea”, a declarat Alexandru Rafila, sâmbătă, la Prima TV.

Demnitarul precizează că spitalul de la Craiova era ultimul și a ajun primul: „Cred că acolo a fost o implicare directă a autorităţii locale care doreşte... E doamna primar şi nu pentru că e colegă de partid cu mine, dar este o realitate, îşi doreşti să ofere cetăţenilor un astfel de stabiliment medical. Aşteptăm finalizarea unor contestaţii şi procese la ea şi sper că, până la sfârşitul lunii iunie sau sfârşiul lunii iulie, finalizăm şi chestiunea asta, contestaţia şi începem să semnăm contractul”, a mai spus Rafila.

În prezent, spune Alexandru Rafila, a început perioada de evaluare a ofertelor.

„Termenul limită este sfârşitul anului 2028. Faptul că am reuşit să parcurgem deja două etape consistente, proiectare, amenajarea terenului, e important”, a mai spus ministrul.