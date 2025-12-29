2026 promite un nou început: Anul în care îți rescrii povestea

Cu toate acestea, nu este niciodată prea târziu să începeți să vă gândiți la obiectivele și speranțele pe care doriți să le aveți pentru voi înșivă în anul care vine.

Numerologia anului 2026 este extrem de promițătoare

Într-un videoclip TikTok, o consultantă intuitivă cu pseudonimul @goldendaughtertarot a explicat că energia din 2026 ar putea fi de fapt similară cu cea din 2025, dar în cel mai bun mod posibil. Numărul anului 2025 este 9, atunci când aduni toate numerele din an.

Numărul 9 este despre finalizare, ucruri care se termină, iar aceste finaluri sunt destul de intense deoarece simbolizează sfârșitul unei călătorii pe care oamenii ar putea-o vedea în multe domenii diferite ale vieții lor.

Când aduni toate numerele din anul 2026 obții 10, considerat 1 în numerologie. 1 înseamnă libertate, noi începuturi și un nou nivel de entuziasm.

„Este ca și cum am fi ajuns dintr-un an foarte intens și dificil într-un an complet proaspăt și incitant”, a explicat ea. „Așadar, dacă ai avut un an mai greu sau un an intens, în care a existat multă eliberare sau schimbare, vreau să te gândești la faptul că toate acestea te ajută pentru că anul viitor te vei simți mult mai proaspăt.”

Trecerea de la 9 ani la 1 an poate fi perceput ca un salt mare, în care oamenii pot trece de la o călătorie destul de lungă și emoționantă la a putea brusc să scrie o poveste complet nouă pentru ei. Toată acea pregătire din anul precedent pare că dă în sfârșit roade. Este genul de energie care încurajează oamenii să aibă încredere în instinctul lor și să intre în acest nou an cu un scop reînnoit.

Urmărește-ți visele și începi proiecte noi

Candice, creatoare de conținut despre astrologie și numerologie, a subliniat acest punct într-un videoclip pe TikTok, unde a insistat că noul ciclu din 2026 înseamnă că orice este posibil! Este o perioadă în care oamenii ar trebui să țintească spre stele, să-și urmărească visele și să meargă dincolo de așteptări.

„Acesta este începutul unui nou ciclu de 9 ani”, a explicat Candice. „Este mai mult o atmosferă independentă decât o colaborare. Este vorba despre propria persoană anul viitor. Acest lucru se datorează faptului că 1 este numărul asociat cu Soarele și Leul în astrologie. Suntem mai preocupați de ceea ce ne dorim.”

O persoană cu numărul 1 este considerată puternică, individualistă și orientată spre obiective. Intrând în 2026, această motivație s-ar putea simți mai accesibilă decât a fost de mult timp.

Numerologia anului 2026 pare destul de promițătoare și chiar mai ușoară decât s-ar fi putut simți 2025. Așadar, acesta ar putea fi momentul perfect pentru a manifesta cu adevărat și a crea o listă extinsă cu lucrurile pe care le dorești pentru noul an întrucât acest nou început înseamnă că orice este posibil, notează yourtango.com.

