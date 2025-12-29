Transgaz accelerează: gazele ajung între Rădăuți și Vicovu de Jos, jud. Suceava, în cel mult un an

Lungimea traseului conductei este de 17,9 km și sunt incluse în proiect și 7,43 km de conducte existente pe raza localităților Horodnic de Jos, Gălănești, Vicovu de Jos și Voitinel. Asta deoarece o parte din traseul respectiv fusese realizată odinioară în cadrul falimentarului program „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. După mai mulți ani, Transgaz a preluat și porțiunile de conducte realizate (fără continuitate între ele) de firmele care contractaseră, anterior anului 2007, cu Consiliul Județean Suceava unele lucrări pentru magistrale de gaz.

Realizarea proiectului este programată să dureze 12 luni și va fi pe raza localităților Rădăuți, Gălănești, Voitinel, Horodnic de Jos și Vicovu de Jos din județul Suceava. Punctul final al traseului de 17,9 km va fi însă pe raza localității Vicovu de Jos, unde va fi instalat un SRM. De asemenea, conducta va avea trei traversări de cursuri de apă, trei traversări de cale ferată, două traversări de drum național, trei traversări de drum județean, o traversare de drum comunal și 40 de traversări de drumuri de exploatare.

Acest proiect face parte din ambițiosul program de investiții stability de către conducerea companiei Transgaz.