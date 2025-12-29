Intervenția Chinei în alegeri prin AI. Documente indică manipularea votului din Taiwan

Potrivit publicației japoneze Yomiuri Shimbun, citată de Taipei Times, Beijingul ar fi utilizat inteligența artificială pentru a influența procese electorale din străinătate, în special în Taiwan și Hong Kong.

Aproape 400 de pagini de documente aparținând companiei GoLaxy, cu legături directe cu guvernul chinez, au fost obținute de Institutul de Securitate Națională al Universității Vanderbilt. Analiza acestora indică desfășurarea unor campanii sofisticate de propagandă bazate pe IA, menite să modeleze opinia publică în Taiwan și Hong Kong.

Conform investigației, GoLaxy oferă servicii avansate de monitorizare a rețelelor sociale, identificare a liderilor de opinie și analiză psihologică detaliată a publicului țintă. Pe baza acestor date, compania creează personaje fictive generate de inteligență artificială, adaptate lingvistic și cultural, inclusiv prin utilizarea dialectelor locale.

Intervenția Chinei în alegeri prin inteligență artificială este dificil de contracarat, avertizează experți din industria IA din Taiwan. Aceștia susțin că progresele tehnologice fac aproape imposibilă diferențierea dintre utilizatorii reali și personajele generate de algoritmi, mai ales în mediul rețelelor sociale. Aceste entități virtuale nu doar distribuie dezinformare, ci participă activ la discuții online pentru a influența percepțiile publicului.

GoLaxy a respins acuzațiile, negând existența unor rețele de boți sau implicarea în procese electorale, poziție prezentată anterior și de New York Times.

Articolul Yomiuri Shimbun face referire și la posibile intervenții în alegeri anterioare din Taiwan. Trei fișiere audio scurse online ar conține discuții între oficiali ai Armatei Populare de Eliberare și reprezentanți ai unei companii de analiză de date din Beijing, înaintea alegerilor locale din Kaohsiung din 2018. Convorbirile ar sugera alocarea a circa 20 de milioane de yuani pentru influențarea alegerilor locale și prezidențiale.

Autoritățile taiwaneze au reacționat ferm. Comitetul consultativ al Consiliului pentru Afaceri Continentale a cerut intensificarea luptei împotriva dezinformării online și creșterea nivelului de educație media a populației, în contextul alegerilor locale din 2026 și al scrutinului prezidențial din 2028.

(sursa: Mediafax)