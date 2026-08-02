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Jurnalul Ştiri Observator Alertă MApN în Tulcea: Obiect aerian neidentificat, detectat aproape de granița cu Ucraina

Alertă MApN în Tulcea: Obiect aerian neidentificat, detectat aproape de granița cu Ucraina

de Redacția Jurnalul Publicat la 02 Aug 2026 10:40 Modificat la 02 Aug 2026 10:40
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Alertă MApN în Tulcea: Obiect aerian neidentificat, detectat aproape de granița cu Ucraina
Pexels.com/ MApN anunță o nouă alertă în Tulcea după detectarea unei ținte la granița ucraineană

Locuitorii din județul Tulcea au primit, duminică dimineață, un mesaj RO-Alert după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Alerta a fost ridicată după aproximativ 20 de minute.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemul de supraveghere radar a detectat, în dimineața zilei de 2 august, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile necesare pentru alertarea populației din județul Tulcea.

Mesaj RO-Alert pentru populație

Ca măsură preventivă, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din județul Tulcea, în contextul evoluției țintei aeriene în apropierea frontierei.

Potrivit MApN, la scurt timp după emiterea alertei, ținta a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar.

MApN: Ținta nu a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării subliniază că obiectul aerian a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 09:52, după ce situația a fost reevaluată de autorități.

Citește și: O dronă a intrat în spațiul aerian românesc lângă Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert | Jurnalul

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: alerta Tulcea MApN
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