Alertă MApN în Tulcea: Obiect aerian neidentificat, detectat aproape de granița cu Ucraina

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemul de supraveghere radar a detectat, în dimineața zilei de 2 august, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile necesare pentru alertarea populației din județul Tulcea.

Mesaj RO-Alert pentru populație

Ca măsură preventivă, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din județul Tulcea, în contextul evoluției țintei aeriene în apropierea frontierei.

Potrivit MApN, la scurt timp după emiterea alertei, ținta a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar.

MApN: Ținta nu a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării subliniază că obiectul aerian a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 09:52, după ce situația a fost reevaluată de autorități.

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(sursa: Mediafax)