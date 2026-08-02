Ungaria oprește astăzi singura Centrală Nucleară din țară, pentru prima dată în 44 de ani

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică oprirea penultimei unități de producție încă active a centralei. „Din cauza scăderii suplimentare a nivelului apei în Dunăre, una dintre ultimele două unități de producție de energie ale Centralei Nucleare Paks va fi oprită la ora 1:30. Ca urmare, producția centralei va scădea la doar 240 de megawați, iar mâine va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani”, a transmis Magyar, pe Facebook.

O cronologie tehnică

Potrivit Autorității Ungare pentru Energie Atomică (OAH), reducerile de producție s-au succedat rapid în ultima săptămână. Unitatea 3 a intrat în oprire pe 29 iulie, ora 15:00, după ce operatorii îi reduseseră producția cu 237 MW pe 28 iulie și cu încă 243 MW o zi mai târziu. Unitatea 1 a intrat, la rândul ei, în oprire pe 1 august, ora 5:45, după o reducere inițială de 254 MW pe 27 iulie, urmată de o reducere suplimentară de 50% din capacitate. Unitățile 2 și 4 au funcționat, de asemenea, la jumătate din capacitate, începând cu 30, respectiv 31 iulie. Autoritatea de reglementare a precizat că reducerile succesive de producție nu au avut niciun efect negativ asupra siguranței nucleare sau asupra mediului. Rețeaua oficială de monitorizare a apelor din Ungaria a măsurat, sâmbătă la ora 16:00, un nivel al Dunării de minus 131 centimetri la Paks — un minim istoric.

Paks asigură jumătate din energia Ungariei

Construită cu tehnologie sovietică și extinsă printr-un acord semnat de fostul guvern Orbán cu Moscova, centrala Paks, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Budapesta, asigură, în condiții normale, aproape jumătate din producția totală de energie electrică a Ungariei — o capacitate totală de 2.000 MW. Vineri, centrala funcționa deja la mai puțin de jumătate din capacitatea normală, producând doar 965 MW. Reactoarele folosesc apă din Dunăre pentru răcire, dar nivelul excepțional de scăzut al fluviului a depășit capacitatea pompelor de a asigura cantitatea necesară de apă.

Seceta afectează întreaga regiune

Premierul Magyar a precizat că un alt furnizor important de energie, centrala Dunamenti, a fost, la rândul ei, scoasă temporar din funcțiune în urma unei defecțiuni, ceea ce a mai tăiat 400 MW din rețea — reparațiile fiind însă în curs, cu reluarea producției estimată pentru aceeași zi. Seceta care afectează bazinul Dunării nu se limitează la Ungaria: aceleași condiții extreme au perturbat navigația fluvială pe întregul curs al Dunării și au forțat, în paralel, oprirea reactoarelor de la centrala de la Cernavodă, din România.

Cât va dura oprirea și cum va fi acoperit deficitul

Potrivit anunțului oficialilor MVM, compania de stat care operează centrala, oprirea completă ar urma să dureze cel mult 72 de ore, dar premierul Magyar a avertizat că repunerea în funcțiune ar putea dura, de fapt, câteva săptămâni, dacă nivelul fluviului continuă să scadă, așa cum indică prognozele actuale — fără precipitații semnificative anunțate în perioada următoare. Magyar a asigurat că alimentarea cu energie electrică a companiilor și a populației rămâne complet garantată, precizând că infrastructura de import a țării poate prelua între 3.600 și 3.800 MW suplimentari. Ungaria s-ar putea confrunta, totuși, în săptămânile următoare, cu importuri masive de energie, posibile restricții industriale și costuri mai ridicate la energie, dacă nivelul apei nu își revine.

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