Cât de anonim poți cumpăra Bitcoin? Opțiunile investitorilor în 2026

Deși achiziția de active digitale a devenit mai accesibilă prin platforme precum PayPal sau brokeri tradiționali, majoritatea serviciilor reglementate solicită verificarea identității (KYC) și respectarea normelor împotriva spălării banilor.

Pentru cei care urmăresc un grad mai mare de confidențialitate, există alternative, însă acestea vin cu limitări și, în unele cazuri, cu riscuri suplimentare. Este important de precizat că anonimatul complet este dificil de obținut, iar utilizatorii trebuie să respecte legislația din țara în care locuiesc.

Portofelele digitale confidențiale

Primul pas pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate este alegerea unui portofel digital care oferă funcții suplimentare de protejare a datelor. Unele portofele non-custodiale permit utilizatorilor să își controleze direct cheile private și includ funcții menite să reducă trasabilitatea tranzacțiilor pe blockchain.

Specialiștii atrag însă atenția că un portofel orientat spre confidențialitate nu garantează anonimatul total, mai ales dacă este utilizat împreună cu platforme centralizate care verifică identitatea clienților.

Tranzacții directe între utilizatori

O altă opțiune este reprezentată de platformele peer-to-peer (P2P), care facilitează tranzacțiile directe între cumpărători și vânzători.

În unele cazuri, schimburile pot avea loc în persoană, într-un spațiu public, iar plata se poate realiza în numerar. Astfel de tranzacții reduc cantitatea de informații personale colectate de intermediari, însă implică riscuri de securitate și necesită măsuri suplimentare de precauție.

Bancomatele Bitcoin

Bancomatele dedicate criptomonedelor reprezintă o altă modalitate de cumpărare a activelor digitale. Unele dintre aceste aparate permit achiziția de bitcoin fără proceduri complexe de identificare, în funcție de legislația locală și de valoarea tranzacției.

Disponibilitatea lor diferă însă de la o țară la alta, iar utilizatorii trebuie să țină cont că aceste servicii percep, de regulă, comisioane mai ridicate decât platformele online.

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Cardurile cripto preplătite

Pe piață există și carduri preplătite alimentate cu criptomonede, care pot fi utilizate pentru plăți la comercianți. Unele servicii promovează un nivel mai ridicat de confidențialitate la deschiderea contului, însă condițiile diferă de la un furnizor la altul și pot include taxe de administrare, limite de tranzacționare și restricții geografice.

Avantaje și dezavantaje

Utilizarea unor metode orientate spre confidențialitate poate reduce cantitatea de informații personale distribuite în timpul achiziției de criptomonede. În același timp, aceste opțiuni pot însemna comisioane mai mari, lichiditate redusă și un număr mai mic de parteneri de tranzacționare.

Platformele centralizate oferă, în general, costuri mai mici și o experiență mai simplă, însă solicită verificarea identității și respectarea procedurilor impuse de autoritățile de reglementare.

Ce trebuie să știe investitorii

Experții recomandă ca utilizatorii să se informeze cu privire la legislația aplicabilă înainte de a cumpăra criptomonede și să folosească doar platforme și servicii de încredere. De asemenea, protejarea cheilor private și adoptarea unor măsuri solide de securitate cibernetică rămân esențiale, indiferent de metoda aleasă pentru achiziționarea activelor digitale.

Deși există modalități de a limita cantitatea de date personale asociate tranzacțiilor cu criptomonede, anonimatul complet este dificil de garantat, iar obligațiile legale privind identificarea utilizatorilor pot varia în funcție de jurisdicție și de furnizorul serviciului, potriviit money.com.