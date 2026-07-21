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Performanța la examene este răsplătită: Sumele decise de autorități pentru absolvenții de nota 10

de Redacția Jurnalul    |    21 Iul 2026   •   18:45
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Performanța la examene este răsplătită: Sumele decise de autorități pentru absolvenții de nota 10
Hepta/Ce sume primesc absolvenții cu media 10 la examenele naționale

Elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 ar putea primi premii financiare din partea statului.

Ministrul a anunțat marți că a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2026.

Ministerul propune acordarea unei sume de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2026 și a unei sume de 5000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială.

În sesiunile din vara acestui an, 93 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureat. Dintre aceștia, 70 au luat media maximă la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2026, unul în sesiunea specială și 22 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie-iulie 2026.

De asemenea, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: elevi ministerul educatiei bani
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