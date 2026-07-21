Ce este mătreața. Cauze și opțiuni de tratament

Mătreața este o afecțiune comună a scalpului, o formă ușoară a dermatitei seboreice. Se manifestă prin descuamarea excesivă a pielii și inflamație (scalpul devine roșu și iritat) și, în unele cazuri, senzația de mâncărime la nivelul capului. Aceste simptome tind să se agraveze când ești stresat/ă ori în anotimpurile reci.

Cauzele apariției

Există mai multe cauze care contribuie la apariția mătreții, inclusiv pielea iritată și grasă, pielea uscată, dar și o ciupercă asemănătoare drojdiei, numită malassezia, care se hrănește cu uleiurile de pe scalpul adulților.

Sensibilitatea la anumite produse de îngrijire a părului poate să ducă la apariția dermatitei de contact, care se manifestă prin mâncărime și mătreață. Alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi psoriazisul și eczema, pot și ele să contribuie la apariția mătreții.

Mătreața tinde să apară la adulții tineri și persistă până la vârsta mijlocie. Un alt factor de risc este sexul: mătreața este o problemă mai frecvent întâlnită la bărbați. Anumite boli, cum ar fi Parkinson și alte afecțiuni care afectează sistemul nervos, pot crește riscul de mătreață. Același lucru este valabil și pentru persoanele cu HIV sau cu un sistem imunitar slăbit.

Tratamente

Tratamentul mătreții poate varia în funcție de severitatea simptomelor.

Dacă mătreața este ușoară, fără o cauză specifică, diverse produse fără prescripție medicală pot ajuta la gestionarea descuamării și a mâncărimii. Majoritatea șampoanelor anti-mătreață sau antifungice conțin cel puțin unul dintre următoarele ingrediente active: ketoconazol, sulfură de seleniu, pirition de zinc, gudron de cărbune, acid salicilic sau ulei de arbore de ceai.

De exemplu, sulfura de seleniu ajută la gestionarea mătreții prin reducerea producției de uleiuri naturale a glandelor scalpului. De asemenea, are proprietăți antifungice. Uleiul de arbore de ceai, folosit ca ingredient în multe șampoane antimătreață, are proprietăți antifungice și antibacteriene.

Dacă mătreața și mâncărimea sunt severe și persistente sau simptomele se agravează, este bine să consulți un medic dermatolog. El poate stabili cauza exactă a mătreții și identifică tratamentul corect pentru combaterea acesteia.

Pentru ca un produs să funcționeze, acesta trebuie să fie utilizat corect și constant.

Totodată, există și câteva modificări ale stilului de viață și remedii care pot ajuta la gestionarea mătreții. Acestea includ gestionarea stresului, evitarea produselor care conțin detergenți și substanțe chimice dure, dar și perierea frecventă a părului, potrivit a1.ro.