CFR anunță deschiderea unui nou segment modernizat pe lotul Lugoj–Timișoara

CFR Infrastructură Timișoara anunță că joi seara a fost deschis circulației feroviare un nou tronson modernizat de 8,6 km + 900 m Linia 3 Stația Recaș. Acest tronson facă parte din lotul 2 Lugoj -Timișoara Est.

În zonele redate circulației au fost realizate lucrări complexe de infrastructură, incluzând 10 podețe și 5 poduri construite, 7 schimbători tip 60, peron fir II PO Izvin și peron linia 3-4 Stația Recaș, acestea urmând a fi finalizate în viitorul apropiat, precum și instalarea și cablarea echipamentelor în container CE și sala de relee CED Recaș.

Noul tronson vine ca și continuitate a firului II dat în exploatare în 12 februarie 2026, adăugându-se celor aproximativ 30 de km fir modernizat pe care se circulă la ora actuală.

Lotul 2 Lugoj-Timișoara Este face parte din proiectul care vizează reabilitarea liniei Caransebeș - Arad, segment din coridorul Orient/Est mediteranean.

Obiectivul proiectului finanțat prin PNRR este modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timişoara – Arad, în lungime de 162 km, ca linie dublă, electrificată, controlată de un sistem care să asigure cerințele de interoperabilitate, pentru circulația trenurilor cu viteze cuprinse între minim 120 km/h şi maxim de 160 km/h, pe întreg tronsonul.

Printre beneficiile proiectului se numără reducerea timpului de călătorie ca urmare a creşterii vitezei de circulaţie, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului feroviar, îmbunătăţirea confortului în timpul călătoriei și mărirea capacităţii de tranzit la frontiere.

Valoarea totală a proiectului depășește 8,7 miliarde de lei.