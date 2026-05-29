Ministrul Apărării: Vrem soluții reale împotriva dronelor, nu PDF și PowerPoint

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   22:50
amenințarea reprezentată de dronele rusești este una reală și imediată

Radu Miruță a declarat că România este deschisă tuturor companiilor care susțin că dețin soluții eficiente împotriva dronelor, după incidentul în care o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Potrivit ministrului, Armata Română și NATO au invitat firmele interesate să își demonstreze capacitățile în condiții reale, urmând ca soluțiile care își dovedesc eficiența să fie testate ulterior în teren, împreună cu armata.

„Avem nevoie de orice soluție funcționează, dar nu de PowerPoint, nu de PDF, ci de dispozitive care observă, detectează pe radar și au capacitatea să angajeze o astfel de țintă”, a afirmat Miruță.

El a subliniat că amenințarea reprezentată de dronele rusești este una reală și imediată, avertizând că acestea „nu vin prin PDF”, ci pot lovi zone locuite, în special în state care nu dispun de capabilități antidronă adecvate.

„Împotriva acestor adevăruri dure generate de Federația Rusă nu luptăm cu PowerPoint-uri”, a mai spus ministrul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Radu Miruță
