Cum arată apartamentul din Galați lovit de drona rusească. Explozia a zguduit orașul: „Am zis că e o bombă”

Scene de război în Galați după prăbușirea unei drone rusești peste un bloc. Explozie violentă în toiul nopții: „Au zburat termopane”

O noapte de groază a transformat centrul municipiului Galați într-o adevărată zonă de război, după ce o dronă cu încărcătură explozivă, despre care autoritățile spun că este de proveniență rusească, s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Impactul violent a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu care a cuprins rapid apartamentul lovit, potrivit Observator news.

Două persoane, o mamă și fiul ei în vârstă de 14 ani, au fost rănite ușor și transportate la spital. Aproximativ 70 de locatari au fost evacuați de urgență, în timp ce echipele de intervenție au securizat zona.

Locatarii au crezut că a început războiul

Incidentul s-a produs în jurul orei 02:00 noaptea, când locuitorii blocului au fost treziți de zgomotul puternic al dronei care s-a izbit de clădire. Martorii spun că explozia a fost atât de puternică încât întregul cartier s-a cutremurat.

"O bubuitură puternică, am zis că au aruncat o bombă. Am zis că e o bombă".

"A intrat drona în apartament. Da, a explodat. Au zburat termopane".

"După RO-Alert la un minut, două, bum, s-a auzit zgomotul dronei", au povestit cu groază oamenii care au fugit din apartamente imediat după deflagrație.

Flăcările au cuprins instant locuința lovită, iar bucăți din ferestre și din fațada blocului au fost aruncate pe o rază mare. Mai multe autoturisme parcate în apropiere au fost distruse de suflul exploziei și de resturile căzute.

Apartamentul lovit de dronă a ars ca o torță

Martorii spun că incendiul s-a extins extrem de rapid după impact. Un nor gros de fum și un miros puternic de praf de pușcă au acoperit zona.

"Am văzut și eu acel nor de fum, după care am simțit un miros înțepător de praf de pușcă".

"Prin plafon. A intrat și a intrat la etajul 10 și a luat foc".

Pentru mulți dintre cei aflați în apropiere, momentele au fost dramatice, mai ales pentru cei care aveau rude sau prieteni în blocul afectat. Oamenii au ieșit în stradă panicați și au încercat să afle dacă cei dragi sunt în siguranță.

Mamă și copil răniți după explozia dronei

Echipajele medicale și pompierii au intervenit rapid pentru evacuarea locatarilor și acordarea primului ajutor. Potrivit autorităților, două persoane au suferit răni ușoare, iar alte două au făcut atacuri de panică.

"În urma exploziei, două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri și au fost transportate la spital. Totodată alte două persoane au suferit atacuri de panică și primesc tratament la fața locului. În urma efectuării cercetărilor de către specialiștii SRI, încărcătura explozivă a dronei a explodat la impact", a declarat Cătălin Sion, reprezentant ISU Brăila.

Zona a rămas împânzită de forțe de ordine, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat pe durata cercetărilor.

Procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că structurile de ordine publică rămân mobilizate în municipiul Galați. Polițiștii și jandarmii acționează împreună cu specialiști ai Serviciului Român de Informații și ai Ministerului Apărării Naționale, sub coordonarea procurorului de caz.

Între timp, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal în urma exploziei. Ancheta vizează infracțiuni extrem de grave, inclusiv tentativă la omor calificat.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General, anchetatorii efectuează cercetări pentru încălcarea prevederilor Codului aerian, distrugere și tentativă la omor calificat, după ce drona militară cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în centrul orașului.