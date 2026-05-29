Shakespeare și libertatea spiritului: un dialog între Orient și Occident Danny Yung și Octavian Saiu, într-un nou Dialog la Craiova

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 15:00, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, Octavian Saiu și Danny Yung vor purta un dialog despre Shakespeare și extraordinara lui capacitate de a traversa culturi, lumi și epoci, într-o întâlnire intitulată „Recitindu-l, rescriindu-l, reinventându-l pe Shakespeare: libertatea spiritului între Orient și Occident”.

Artist esențial al teatrului din Hong Kong și creator cu o influență majoră asupra scenei asiatice contemporane, Danny Yung și-a construit opera la granița dintre teatru, instalație, coregrafie, filosofie urbană și experiment performativ. Prin spectacolele și proiectele sale internaționale, el a propus constant noi modalități de înțelegere a relației dintre tradițiile orientale și patrimoniul cultural occidental.

Dialogul de la Craiova va urmări trei direcții complementare de raportare la opera shakespeariană: relectura, reinterpretarea și reinventarea. Trei moduri distincte prin care Shakespeare continuă să fie contemporanul nostru, nu doar în Europa, ci și în Japonia, China sau Coreea, acolo unde opera sa a generat unele dintre cele mai inovatoare forme de expresie teatrală ale ultimelor decenii.

„Niciun alt autor din nicio altă tradiție culturală nu a străbătut toate granițele posibile așa cum reușește William Shakespeare. El rămâne contemporanul nostru pretutindeni. Astăzi, când forța spiritului este amenințată în întreaga lume, rolul unui festival internațional nu este doar de a aduce diversitate și excelență artistică, ci și de a proteja spațiul libertății de creație. La Craiova, sub semnul lui Shakespeare, acesta va fi mesajul unui nou Dialog”, afirmă Octavian Saiu.

Întâlnirea face parte din programul Festivalului Internațional Shakespeare Craiova și propune o reflecție necesară asupra rolului artei într-o lume marcată de tensiuni culturale, ideologice și identitare. În acest context, teatrul lui Shakespeare devine nu doar un reper artistic universal, ci și un târâm al libertății și imaginației.

Accesul publicului se face în limita locurilor disponibile.

Înregistrarea dialogului va fi disponibilă ulterior pe platformele online ale Teatrelli și pe canalele de comunicare dedicate seriei „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”.