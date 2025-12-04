Cum blochează ministrul Mediului proiecte strategice de energie curată. Pierderi de miliarde de euro

Printre proiectele afectate este și Hidrocentrala Surduc-Siriu, realizată în proporție de 85% și care ar putea livra 150 GWh de energie curată în sistemul național.

Proiecte de energie curată, blocate

Sebastian Burduja susține că, în timpul mandatului său, alături de secretarul de stat Mircea Mechet și Ministerul Mediului s-au refăcut toate documentațiile necesare pentru acordurile de mediu ale proiectelor Hidroelectrica.

Statul român a alocat miliarde de euro pentru aceste proiecte care erau blocate de ani în birocrație și contestate de ONG-uri, precum Greenpeace, Bankwatch și Declic.

Fostul ministru al Energiei spune că a fost amenințat, jignit și hărțuit pentru promovarea acestor investiții.

Diana Buzoianu îngroapă sectorul energiei verzi

Hidrocentrala Surduc-Siriu, care ar putea genera 150 GWh de energie curată, este aproape finalizată dar procesul de emitere a acordului de mediu a fost reluat de la zero de către actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu.

Burduja precizează că această decizie nu are temei juridic și reprezintă o piedică majoră pentru dezvoltarea energiei românești. El a adresat o interpelare parlamentară pe subiect și așteaptă lămuriri publice.

„Așa nu se mai poate. Nu avem suficientă energie produsă în România, depindem de importuri scumpe și ne faultăm singuri! Legea spune clar: Surduc-Siriu e obiectiv strategic național, asumat inclusiv în programul de guvernare. Ajunge!”, a spusBurduja, criticând lipsa coerentei în implementarea proiectelor strategice și făcând apel la respectarea legislației și a programului de guvernare, care prevede Surduc-Siriu ca obiectiv strategic național, potrivit dcnews.ro.