Cum poți aduna peste 150.000 de lei în 20 de ani. Depozit vs. fond de investiții

Specialiștii avertizează că 2026 va fi un an dificil din punct de vedere financiar, iar economisirea poate face diferența între siguranță și vulnerabilitate.

Analiștii financiari spun că, indiferent de nivelul veniturilor, fiecare român ar trebui să includă economisirea în rutina lunară. Primul pas recomandat este constituirea unui fond de urgență, urmat de o analiză riguroasă a cheltuielilor curente, scrie observatornews.ro.

Cum poți reduce cheltuielile zilnice

Există soluții simple care pot aduce economii consistente. De exemplu, pentru cei care locuiesc în București, un abonament anual integrat pentru metrou și STB poate însemna o economie de până la 200 de lei. La fel, persoanele care călătoresc frecvent cu trenul pot reduce costurile optând pentru abonamente pe termen lung.

Specialiștii recomandă, înainte de orice investiție, eliminarea datoriilor, mai ales a celor care presupun dobânzi sau penalități. Ratele, chiriile, facturile restante sau alte împrumuturi pot deveni o povară serioasă dacă nu sunt gestionate la timp.

Monitorizarea prețurilor este un alt instrument util. Aplicații precum Monitorul Prețurilor, gestionat de Consiliul Concurenței, pot ajuta consumatorii să aleagă cele mai avantajoase oferte. De asemenea, verificarea periodică a contractelor la energie, gaze sau telefonie mobilă poate aduce economii importante.

Importanța disciplinei financiare

„2026 va fi un an complicat, fără sprijin real din partea statului. Ajutorul va veni mai ales din disciplina fiecăruia”, avertizează analistul economic Adrian Mitroi. Acesta subliniază că economisirea nu trebuie amânată până la creșterea veniturilor.

Chiar și sume mici pot conta. „Nu contează dacă pui deoparte 100 sau 500 de lei. Important este să faci acest exercițiu lunar. Economisirea te învață să fii mai atent cu banii tăi”, explică specialistul.

Depozit bancar sau fond de investiții?

Pentru cei care reușesc să economisească constant, apare întrebarea esențială: unde este mai bine să-ți plasezi banii?

Dacă o persoană pune deoparte 250 de lei pe lună timp de 20 de ani, rezultatele diferă semnificativ în funcție de instrumentul ales:

Depozit bancar , cu o dobândă medie de 5% (aproximativ nivelul inflației din ultimii ani): suma acumulată ajunge la aproape 100.000 de lei .

Fond de investiții, pe aceeași perioadă: economiile pot depăși 150.000 de lei, în funcție de randamentele pieței.

Diferența arată cât de important este ca banii să fie puși „la muncă”, nu doar păstrați.

Un an cu sacrificii, dar și cu alegeri mai chibzuite

Economiștii avertizează că urmează facturi mai mari, eliminarea unor scheme de compensare și lipsa majorărilor salariale sau a pensiilor, cel puțin în prima parte a anului. Cu o inflație care se apropie de 10%, multe familii vor fi nevoite să facă ajustări.

Pentru unii, asta înseamnă renunțarea la vacanțe frecvente sau reducerea cheltuielilor de weekend. Pentru alții, înseamnă adoptarea unui stil de viață mai simplu, dar mai sigur financiar.

Concluzia specialiștilor este clară: chiar și într-un an dificil, economisirea constantă rămâne una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară pe termen lung.