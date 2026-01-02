x close
Bilanțul victimelor în urma incendiului din Elveția. Numărul răniților a crescut la 119

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   17:15
Sursa foto: X-@FocusFR/Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana

Au fost determinate câteva dintre naționalitățile victimelor, a precizat șeful poliției din Vaias, Frederic Gisler, într-o declarație premergătoare unei conferințe de presă, potrivit Sky News.

În urma incendiului devastator din Crans-Montana, care s-a soldat cu peste 47 de morți, dar și 119 răniți, câteva dintre naționalitățile victimelor au fost identificate.

Din rândul celor răniți în incendiu, au fost identificate 113 persoane, din noul număr total de 119 persoane rănite, potrivit informațiilor date de șeful Poliției din cantonul Valais.

Au fost stabilite naționalitățile unora dintre ei. Este vorba despre:

71 de elvețieni
14 francezi
11 italieni
4 sârbi
1 bosniac
1 belgian
1 portughez

Acesta a precizat că identificarea victimelor ucise în urma incendiului este în curs. Poliția elvețiană cooperează cu guvernele din Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia, și Filipine.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: elvetia incendiu bilant victime
