Bilanțul victimelor în urma incendiului din Elveția. Numărul răniților a crescut la 119

În urma incendiului devastator din Crans-Montana, care s-a soldat cu peste 47 de morți, dar și 119 răniți, câteva dintre naționalitățile victimelor au fost identificate.

Din rândul celor răniți în incendiu, au fost identificate 113 persoane, din noul număr total de 119 persoane rănite, potrivit informațiilor date de șeful Poliției din cantonul Valais.

Au fost stabilite naționalitățile unora dintre ei. Este vorba despre:

71 de elvețieni

14 francezi

11 italieni

4 sârbi

1 bosniac

1 belgian

1 portughez

Acesta a precizat că identificarea victimelor ucise în urma incendiului este în curs. Poliția elvețiană cooperează cu guvernele din Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia, și Filipine.

(sursa: Mediafax)