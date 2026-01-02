Nou val de scumpiri de la 1 ianuarie 2026: Prețurile carburanților explodează, deși petrolul se ieftinește

Impozitele pe locuințe și autovehicule s-au dublat, iar carburanții au crescut peste cu 30-35 bani pe litru din cauza accizelor majorate.

De exemplu, un proprietar de apartament cu 3 camere și mașină din București plătește 627 lei anual, față de 472 lei în 2025 și aproape dublu comparativ 2023.

În Sectorul 1 al Capitalei, un impozit sub 300 lei anul trecut a sărit la 600 lei, spune un proprietar citat de Observator. Pentru o mașină cu motor 1.6, euro 4, taxa anuală a urcat la 120 lei, calculată pe capacitate cilindrică și poluare.

Carburanți mai scumpi, deși petrolul e ieftin

Plinul unui rezervor de mașină de 50 litri costă acum cu 15-16 lei în plus: benzina standard a ajuns la 7,69 lei/litru, motorina la 7,50-7,87 lei/litru în București.

Scumpirea vine după o ieftinire de 25% a petrolului anul trecut.

Presiuni pe puterea de cumpărare

„Puterea de plată a oamenilor în ultima perioadă suportă creşteri de accize, creşteri de TVA, s-a liberalizat preţul la energie, avem inflaţia asta de 10%, se adună toate şi e greu de suportat“, avertizează analistul fiscal Gabriel Biriș.