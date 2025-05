Cum să investești la bursă pentru a-ți asigura viitorul. Analist economic: "Obiectivul? Să ne dublăm banii.."

"Sunt Iancu Guda și după 20 de ani de experiență în lumea financiară la cel mai înalt nivel, vreau să vă învăț cum investim la bursă. Oricine, sume mici de bani, pentru randamente foarte interesante.

Obiectivul? Să ne dublăm banii la fiecare șapte, maximum, zece ani. Dragii mei, de unde vine acest câștig? Păi, dacă investești la bursă și ești acționar în niște companii, cum am zis și explicat în episoadele anterioare, tu poți să încasezi parte din profit. Se cheamă dividend și randamentul generat de acest dividend este câți bani încasezi din dividend raportat la câți bani ai plătit pentru a cumpăra acțiunea respectivă la bursă prin broker.

Câștigul de capital înseamnă că crește prețul acțiunii la bursă. Ai cumpărat o companie, acțiunea, la prețul de 10 lei, acum valorează 12 lei. Câștigi 20%. Și îți dă și un dividend de 1 leu, raportat la 10 lei, mai faci 10%. Deci câștigi 30%. Apropos, să știți că atât a fost randamentul la bursă anul trecut, la BVB, la Bursa de Valori București: 36%. Este fantastic.

Ce să faci cu dividendele

La depozite luăm doar 4%. Haideți să vedem mai departe câteva exemple de informații care te ajută să știi cam ce dividend poți să încasezi. Păi, în primul rând, cam ce profit face compania și ce politică are, că nu toate companiile listate la bursă distribuie profitul către dividende. Unele îl reinvestesc, și e bine că îl reinvestesc. Eu nu-ți recomand să scoți dividendele. E bine să reinvestești banii, să se dezvolte compania la anul, să-ți dea profit și mai mare. Așa crești mai rapid avuția.

Dar dacă vrei să scoți dividendele, bani, cash în cont. Care este randamentul? Am văzut cum se calculează dividend raportat la prețul acțiunii. Dar cât? Cât încasezi? Păi avem cifrele oficiale la bursă.

Cam 5-6% pe an numai din dividende. Este media istorică, și nu pe un an, pe doi ani, pe trei ani. Pe 25 de ani, frații mei. Este foarte clar că investind la bursă, doar din dividende, poți să faci acest randament în indicele BET Total Return. De ce am spus indice? Pentru că e mai ușor să investești într-o găleată de companii puternice, campioane, decât să iei tu singur decizia. Când, în ce investesc? Acolo trebuie să te pricepi, să faci calcule, analize. Dar în indice, oricine poate merge cu piața pe termen lung.

Iată exemple de companii și ce dividende dau. Sunt listate la bursă, Bursa de Valori București. Sunt cele mai bune companii.

Care sunt cele mai bune companii de pe bursă

De exemplu, Hidroelectrica, companie de stat. Monopol, singura care exploatează resursele, izvoarele și energia hidroelectrică, este super profitabilă, are foarte mult cash și dă dividende. Ce se poate întâmpla? Că lumea zice că la bursă sunt riscuri. Dacă investești în companii solide, puternice, mature, care îți dau în fiecare an aceste profituri, dividende, nu se poate întâmpla nimic. Important e să ai răbdare, să investești în fiecare lună pe termen lung. Că așa e în viață: dacă speculezi, pui mulți bani într-o companie, într-un moment, orice e riscant. Avem acest exemplu de indice. Iancule, eu nu știu să fac, tu ai doctoratul în analiză financiară, ai studiat în America, în Anglia, ai 20 de ani de experiență, ai scris cărți care s-au vândut în 100.000 de exemplare. Normal că ție ți se pare simplu, Iancule. Dar eu nu zic că voi trebuie să fiți ca mine, să știți să faceți evaluarea companiilor și când să investiți. Oricine cu 4 clase și 100 de lei poate să cumpere indicele, de exemplu, de energie. E un exemplu. Și sunt mai multe companii aici foarte bune.

Am dat exemplu: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, OMV Petrom, ETQ. Sunt mai multe. Și tu cumperi un coș. Nu cumperi o companie într-un moment. Ce randament îți oferă acest indice? Se cheamă BET-NG, de la energie. Și cumperi în fiecare lună cu 100 de lei această găleată de companii. Îți dai seama să lucreze Hidroelectrica pentru tine? Să fii tu — o să pun ghilimele, că nu-mi place cuvântul ăsta, dar e foarte popular — "patron". Să fii tu patron la Hidroelectrica, la OMV Petrom și la toate companiile astea. 120% randament în ultimii 5 ani, dragii mei. 120% randament în ultimii 5 ani. Este fantastic și noi stăm cu bani în depozite, cu 4%. E păcat. Dacă știm cum să investim și să ne creștem IQ-ul financiar, asta înseamnă că prosperăm în viață", spune specialistul economic al Observator, Iancu Guda, în cadrul rubricii IQ Financiar.