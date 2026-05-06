Leul se prăbușește: euro atinge al patrulea maxim istoric consecutiv. Cursul BNR din 6 mai zguduie piața

Curs BNR șoc: euro urcă la al patrulea maxim consecutiv, leul pierde teren rapid
Moneda națională continuă deprecierea accelerată, iar euro marchează un nou record istoric pentru a patra zi consecutiv. Evoluțiile vin într-un context politic tensionat, după căderea Guvernului, și sunt resimțite atât pe piața valutară, cât și în economie.
Euro urcă la un nou maxim istoric: cursul BNR din 6 mai
Leul românesc a înregistrat miercuri, 6 mai, o nouă depreciere semnificativă în raport cu moneda europeană. Banca Națională a României a afișat un curs oficial de 5,2688 lei pentru un euro, în creștere cu 5,08 bani față de ziua precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2180 lei. Este a patra ședință consecutivă în care euro stabilește un nou record negativ pentru leu.
Pe piața interbancară, tendința se menține, euro fiind tranzacționat în jurul valorii de 5,2404 lei, semnalând o presiune constantă asupra monedei naționale. Evoluția vine la doar o zi după schimbările politice majore generate de demiterea Guvernului, eveniment care a amplificat incertitudinea din piețe.
Leul pierde teren și în fața dolarului și francului elvețian
Deprecierea leului nu se limitează doar la raportul cu euro. Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 lei, în creștere cu 1,02 bani comparativ cu valoarea de 4,4644 lei înregistrată marți.
În același timp, francul elvețian, considerat o monedă de refugiu în perioade de instabilitate, a crescut până la 5,7429 lei, de la 5,6974 lei anterior. Această evoluție reflectă tendința investitorilor de a se orienta către active mai sigure în contextul incertitudinilor economice și politice.
Aurul se scumpește puternic pe fondul incertitudinilor
Creșterea tensiunilor din piață se reflectă și în prețul aurului, care a înregistrat o apreciere semnificativă. Gramul de aur a ajuns la 676,0740 lei, în creștere de la 653,5812 lei în ședința precedentă. Această evoluție confirmă interesul crescut pentru activele de protecție în perioade de volatilitate.
Cursul BNR din 6 mai 2026
- 1 Euro EUR 5,2688
- 1 Dolar american USD 4,4746
- 1 Dolar australian AUD 3,2483
- 1 Dolar canadian CAD 3,2920
- 1 Franc elveţian CHF 5,7429
- 1 Coroană cehă CZK 0,2165
- 1 Coroană daneză DKK 0,7051
- 1 Liră egipteană EGP 0,0848
- 1 Liră sterlină GBP 6,0960
- 100 Forinţi maghiari HUF 1,4665
- 100 Yeni japonezi JPY 2,8685
- 1 Leu moldovenesc MDL 0,2612
- 1 Coroană norvegiană NOK 0,4828
- 1 Zlot polonez PLN 1,2445
- 1 Rublă rusească RUB 0,0596
- 1 Coroană suedeză SEK 0,4865
- 1 Liră turcească TRY 0,0989
- 1 Rand sud-african ZAR 0,2736
- 1 Real brazilian BRL 0,9108
- 1 Renminbi chinezesc CNY 0,6569
- 1 Rupie indiană INR 0,0473
- 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091
- 1 Peso mexican MXN 0,2596
- 1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6702
- 1 Dinar sârbesc RSD 0,0449
- 1 Hryvna ucraineană UAH 0,1020
- 1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2183
- 1 Baht thailandez THB 0,1387
- 1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5711
- 1 Shekel israelian ILS 1,5395
- 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
- 1 Peso filipinez PHP 0,0736
- 100 Coroane islandeze ISK 3,6691
- 1 Ringgi malaysian MYR 1,1400
- 1 Dolar singaporez SGD 3,5288
- 1 Gram de aur XAU 676,0740
- 1 DST XDR 6,1573