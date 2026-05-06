Leul se prăbușește: euro atinge al patrulea maxim istoric consecutiv. Cursul BNR din 6 mai zguduie piața

Curs BNR șoc: euro urcă la al patrulea maxim consecutiv, leul pierde teren rapid

Moneda națională continuă deprecierea accelerată, iar euro marchează un nou record istoric pentru a patra zi consecutiv. Evoluțiile vin într-un context politic tensionat, după căderea Guvernului, și sunt resimțite atât pe piața valutară, cât și în economie.

Leul românesc a înregistrat miercuri, 6 mai, o nouă depreciere semnificativă în raport cu moneda europeană. Banca Națională a României a afișat un curs oficial de 5,2688 lei pentru un euro, în creștere cu 5,08 bani față de ziua precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2180 lei. Este a patra ședință consecutivă în care euro stabilește un nou record negativ pentru leu.

Pe piața interbancară, tendința se menține, euro fiind tranzacționat în jurul valorii de 5,2404 lei, semnalând o presiune constantă asupra monedei naționale. Evoluția vine la doar o zi după schimbările politice majore generate de demiterea Guvernului, eveniment care a amplificat incertitudinea din piețe.

Leul pierde teren și în fața dolarului și francului elvețian

Deprecierea leului nu se limitează doar la raportul cu euro. Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 lei, în creștere cu 1,02 bani comparativ cu valoarea de 4,4644 lei înregistrată marți.

În același timp, francul elvețian, considerat o monedă de refugiu în perioade de instabilitate, a crescut până la 5,7429 lei, de la 5,6974 lei anterior. Această evoluție reflectă tendința investitorilor de a se orienta către active mai sigure în contextul incertitudinilor economice și politice.

Aurul se scumpește puternic pe fondul incertitudinilor

Creșterea tensiunilor din piață se reflectă și în prețul aurului, care a înregistrat o apreciere semnificativă. Gramul de aur a ajuns la 676,0740 lei, în creștere de la 653,5812 lei în ședința precedentă. Această evoluție confirmă interesul crescut pentru activele de protecție în perioade de volatilitate.

