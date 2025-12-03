Lipsa locurilor de parcare lovește transportul rutier în UE

Sectorul transportului rutier din UE se confruntă cu mai multe provocări critice legate de disponibilitatea și funcționalitatea locurilor de parcare pentru șoferii profesioniști, așa cum se subliniază într-un nou raport al Comisiei Europene publicat astăzi.

Deși locurile de parcare certificate în conformitate cu standardele UE („Zone de parcare sigure și securizate”) sunt adecvate pentru a oferi o protecție eficientă șoferilor și vehiculelor acestora, numărul lor este insuficient.

După cum arată un studiu recent al UE, deficitul actual estimat este de 390.057 de locuri de parcare (echivalentul a 3.250 de parcări) și se așteaptă să crească la 483.000 de locuri de parcare (echivalentul a 4.025 de parcări) până în 2040, având în vedere creșterea preconizată a cererii de servicii de transport rutier. Această situație afectează nu numai securitatea, siguranța și bunăstarea șoferilor, ci și eficiența lanțurilor logistice și siguranța rutieră generală.

Comisia consideră că sunt necesare investiții strategice și ajustări de politici pentru a aborda problema. Urgența acțiunilor este subliniată și mai mult de cerința ca statele membre să asigure, până la 31 decembrie 2040, dezvoltarea unor zone de parcare subterane certificate de-a lungul rețelei centrale și extinse TEN-T.

Raportul identifică mai multe inițiative posibile, cum ar fi modernizarea rapidă a zonelor de parcare existente nesigure, astfel încât acestea să îndeplinească, cel puțin, cele mai scăzute standarde de siguranță și securitate; introducerea dezvoltării SSPA în planurile naționale de transport; finanțarea suplimentară a SSPA, inclusiv prin fonduri UE; sau includerea unor criterii suplimentare legate de bunăstarea șoferilor în standardele UE.

Raportul își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la urgența problemei și să stimuleze o dezbatere pentru a găsi soluții adecvate. Comisia Europeană va continua să monitorizeze cu atenție situația.