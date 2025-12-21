România vrea să atragă investitori americani: Guvernul anunță o vizită economică în SUA

Radu Oprea a anunțat că AmCham Romania (The American Chamber of Commerce in Romania) va organiza o misiune economică în SUA pentru a prezenta oportunitățile de investiții.

Cu această ocazie, Oprea a insistat pentru „revitalizarea” Agenției române pentru investiții și comerț exterior.

„Este nevoie de dialogul dintre Guvern și mediul de afaceri pentru că acest demers de atragere a investitorilor este unul comun. AmCham și celelalte organizații reprezentative ale mediului de afaceri au nevoie de o relație instituțională corectă și aceasta trebuie să se întâmple prin ARICE (Agenția română pentru investiții și comerț exterior). Din păcate, aceasta nu este funcțională pe deplin pentru că nu are un președinte numit de un an de zile. Aceasta ar fi prima condiție pentru revitalizarea acestei Agenții”, a explicat Radu Oprea.

Reprezentantul Guvernului a analizat cu oamenii de afaceri măsurile de relansare economică.

„Am vorbit despre măsurile de relansare economică propuse de PSD în contextul atragerii investitorilor. De exemplu, creditul fiscal pentru investiții greenfield va sprijini deopotrivă investitorii străini cât și autohtoni”, a precizat Radu Oprea.