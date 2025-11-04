România vrea să păstreze Șantierul Naval Mangalia: Investiții și finanțări strategice

Acest mecanism oferă finanțare cu dobândă redusă pentru sectoare strategice, inclusiv domeniul naval.

Investiții prin mecanismul SAFE

Ministrul a precizat că autoritățile discută nu doar despre refacerea capacităților de producție navală, ci și despre dotarea cu echipamente militare diverse, de la mașini de luptă pentru infanterie la drone și arme de asalt.

„Analizăm toate ofertele posibile. Am primit de la Ministerul Apărării criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la Ministerul Economiei căutăm cea mai bună variantă comercială pentru statul român” a spus RZadu Miruță, subliniind cooperarea strânsă între Ministerul Economiei, Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială.

Demnitarul a mai atras atenția că scopul nu este doar contractarea unor împrumuturi cu dobândă redusă - de 3% prin mecanismul SAFE - ci ajungerea la un preț corect pentru produsele livrate armatei, evitând costurile exagerate.

Fabrică de pulberi și muniție

Totodată, Radu Miruță a participat alături de premierul Ilie Bolojan la semnarea unui acord cu compania germană Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție, un proiect strategic localizat în județul Brașov.

România va beneficia de o alocare de 16,68 miliarde euro prin SAFE, fiind a doua ca valoare aprobată de Comisia Europeană ,în cadrul unui fond european de 150 de miliarde euro, menit să sprijine statele membre în modernizarea și consolidarea capacităților militare și de infrastructură.

Planurile de finanțare vor fi supuse aprobării CSAT în această lună, urmând a fi înaintate apoi Comisiei Europene, potrivit stiripesurse.ro.