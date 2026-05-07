Romgaz salvează Azomureș. Acord preliminar pentru transferul operațional

Mișcarea este considerată un pas decisiv în negocierile dintre cele două companii și ar putea conduce la salvarea celui mai mare producător de îngrășăminte din România.

Romgaz preia Azomureș

Potrivit unui comunicat înaintat Bursei de Valori București (BVB), acordul stabilește principalele condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia, prețul și mecanismele aplicabile până la finalizarea efectivă a transferului.

„Părţile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacţiei având ca obiect preluarea de către Romgaz a activităţii operaţionale Azomureş”, a transmis compania.

Romgaz estimează că negocierile finale și aprobarea tranzacției de către Consiliul de Administrație vor fi încheiate până la finalul lunii mai 2026.

Angajații Azomureș în șomaj tehnic

În ultimul an, Azomureș — controlat de grupul elvețian Ameropa — a purtat negocieri constante cu Romgaz privind o posibilă vânzare a platformei industriale de la Târgu Mureș. Combinatul și-a redus drastic activitatea în ultimii ani, pe fondul costurilor ridicate ale gazelor naturale și al dificultăților din piața îngrășămintelor.

Situația socială din cadrul companiei rămâne tensionată. Liderul Sindicatului „Alternativa 2002”, Emil Almășan, a declarat recent că aproximativ 800 dintre cei 921 de angajați ai combinatului se află în șomaj tehnic. Sindicaliștii au cerut reluarea activității și identificarea rapidă a unei soluții care să protejeze locurile de muncă, potrivit observatornews.ro.

Azomureș este singurul mare producător de îngrășăminte pentru agricultură din România, iar eventuala relansare a activității este considerată strategică pentru sectorul agricol.

Bolojan: Gazele din Marea Neagră vor susține producția

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că salvarea combinatului Azomureș s-a aflat printre prioritățile negocierilor din ultimele luni. Potrivit acestuia, Romgaz intenționează să utilizeze gazele naturale extrase din Marea Neagră ca materie primă pentru relansarea producției de îngrășăminte.

Proiectul offshore este dezvoltat în parteneriat de Romgaz și OMV Petrom, fiecare companie deținând o participație de 50%.

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, compania fiind controlată în proporție de 70% de statul român. Din 2013, societatea și-a extins activitatea și în sectorul producției de energie electrică, prin preluarea centralei de la Iernut.