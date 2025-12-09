UE pregătește cea mai mare reformă a piețelor financiare. Ce înseamnă pentru România

Este cea mai ambițioasă schimbare a piețelor financiare europene din ultimii ani: supravegherea bursei, a companiilor cripto și a altor servicii cheie va fi transferată către un singur organism european cu puteri sporite.

„Ideal ar fi să putem începe implementarea în 2027. Cred că ar fi extraordinar”, a declarat marți comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, pentru Bloomberg.

Bruxelles preia o parte din controlul supravegherii piețelor

ESMA, autoritatea europeană pentru piețe de capital, ar urma să preia direct supravegherea piețelor financiare din Uniune. Reforma nu poate fi un simplu retuș al regulilor existente, spune comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque. „A ajusta la margini nu va aduce rezultatele de care avem nevoie”, a subliniat ea. „Avem nevoie de o schimbare fundamentală a întregului cadru și asta propunem”.

Puteri sporite pentru ESMA

ESMA ar urma să primească supravegherea directă asupra instituțiilor cheie de infrastructură financiară. Aceasta presupune cedarea unei părți din controlul național asupra supravegherii acestor piețe către autoritatea europeană.

În acest cadru, sunt incluse casele de compensare, care garantează finalizarea corectă a tranzacțiilor bursiere. De asemenea, vor intra sub supravegherea ESMA depozitarii centrali de titluri de valoare, instituții care păstrează și gestionează acțiunile și obligațiunile. Platformele de tranzacționare vor fi, de asemenea, monitorizate de autoritate. În plus, reforma extinde supravegherea către firmele cripto și către noii operatori de piață pan-europeni.

Potrivit analiștilor, „scopul reformei este de a crește randamentele pentru depuneri, de a înlesni finanțarea companiilor și de a stimula creșterea economică”.

Reforma începe în 2027

Implementarea pachetului de reforme ar putea începe în 2027. „Ar trebui să avansăm pentru ca acest pachet să fie discutat și aprobat cât mai devreme posibil”, a spus Albuquerque.

UE are pieţe de capital fragmentate, ceea ce scade atractivitatea investiţiilor și îngreunează accesul investitorilor și companiilor la piețele din alte state membre. Reformele ar putea transforma economiile blocate în depozite bancare în investiţii reale, stimulând creșterea.

„Este o necesitate politică pentru prosperitatea și relevanța globală a Europei”, a transmis comisarul Albuquerque.

Nu toate statele sunt de acord

Unele state membre sunt reticente la cedarea a o parte din controlul național asupra supravegherii piețelor. Mai precis, câtă autoritate ar trebui cedată în favoarea autorității europene, în special în legătură cu activitatea pe piaţa cripto.

Aceasta înseamnă că autoritățile naționale trebuie să accepte că anumite decizii privind supravegherea bursei, a firmelor cripto și a altor infrastructuri financiare vor fi luate de o autoritate europeană centralizată, ESMA.

De asemenea, unii participanți la piață avertizează că introducerea unor reguli centralizate ar putea încetini activitatea economică, în loc să o sprijine.

Ce înseamnă pentru România

O piață financiară europeană mai integrată poate aduce avantaje directe economiei locale. Companiile ar putea avea acces mai ușor la finanțare, cu costuri mai mici pentru atragerea investițiilor. Investitorii locali ar avea, la rândul lor, mai multe oportunități.

Bursa de Valori București ar putea deveni mai atractivă pentru capitalul european. Însă autoritățile de reglementare din România vor trebui să se adapteze la faptul că o parte din supravegherea piețelor financiare va fi preluată de Bruxelles. Aceasta ar stabili reguli uniforme și mai multă transparență. În același timp, reduce autonomia locală și poate impune obligații suplimentare pentru firme.

