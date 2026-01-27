Jaf cu banii românilor. Radu Burnete a pus ochii pe Pilonul II de pensii

Radu Burnete propune crearea unui Fond suveran de investiții alimentat din banii românilor din Pilonul II de pensii, care să meargă la firme românești aflate în proces de expansiune externă.

„Avem nevoie de mai multe companii româneşti care să investească în afara ţării. Cele private au nevoie de finanţare şi de încurajare. Cu o diplomaţie întărită şi cu mai multe resurse companiile noastre vor şti că are cine să le apere dacă dau de jurisdicţii complicate. Merită o discuţie dacă un fond suveran sau o mică parte din banii economisiţi în Pilonul 2 pot sprijini această expansiune regională a companiilor noastre”, a spus Radu Burnete.

În prezent, peste 200 de miliarde de lei din Pilonul II sunt investiți în principal în titluri de stat, depozite bancare și acțiuni listate la bursă. Consilierul prezidențial consideră că lărgirea paletei de investiții ar putea aduce randamente mai mari pe termen lung, care vin însă cu riscuri suplimentare.

Criticile specialiștilor

Economiștii privesc favorabil această idee.

Profesorul de economie Cristian Păun avertizează asupra posibilelor costuri și riscuri administrative.

„Ideea de a crea un astfel de fond este destul de periculoasă, în sensul că am crea o structură nouă, către care fondurile de pensii ar duce capitaluri importante, stuctură care ar fi administrată independent. Am avea nişte costuri suplimentare”, susține acesta, potirvit observatornews.ro.

Fondurile de pensii investesc deja în companii românești listate la bursă deoarece acestea sunt obligate să publice transparent rapoartele de activitate.

Prin fondul propus, finanțarea ar putea ajunge însă și la firme mari care nu sunt încă prezente pe piața de capital, și asupra cărora nu există un control strict.

Potrivit expertului George Moț, investițiile fondurilor de pensii în companii românești listate depășesc în prezent 50 de miliarde de lei.

Prezență modestă în regiune

Extinderea internațională a businessului românesc este modestă comparativ cu alte țări din regiune. Investițiile externe ale companiilor românești sunt estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, mult sub nivelul Poloniei, Ungariei sau Cehiei. Cele mai multe investiții au fost realizate în Europa, în special în Olanda, Cipru, Republica Moldova, Bulgaria și Italia.

Există însă și exemple de companii care s-au extins fără sprijin din exterior.

„Am deschis în Republica Moldova, suntem prezenți în Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Polonia și recent în Grecia. Nu am avut neapărat nevoie de ajutor”, spune Felix Pătrășcanu, CEO al unei companii de curierat.

Radu Burnete urmează să prezinte propunerea Guvernului, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat că susține demersul. „Avem nevoie de mai multe companii românești care să investească în afara țării. Merită discutat dacă o mică parte din economiile din Pilonul II poate sprijini această expansiune”, a mai declarat consilierul prezidențial.

Ideea Fondului suveran de investiții nu este nouă

În trecut s-a încercat de mai multe ori crearea unui Fond suveran de investiții, mai ales în perioada când la guvernare se afla PSD, în frunte cu Liviu Dragnea. Acesta a început demersurile în 2017, dar eforturile lui s-au soldat cu un eșec deoarece au existat acuzații de furt și clientelism politic, mai ales din partea USR și PNL.