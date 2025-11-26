x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   17:30
Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0903 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0890 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3975 lei, în scădere cu 1,37 bani (-0,31%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4112 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4532 lei, în creştere cu 0,66 bani (+0,12%), faţă de 5,4466 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 587,8991 lei, de la 586,2085 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri