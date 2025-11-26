Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3975 lei, în scădere cu 1,37 bani (-0,31%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4112 lei.



Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4532 lei, în creştere cu 0,66 bani (+0,12%), faţă de 5,4466 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 587,8991 lei, de la 586,2085 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES