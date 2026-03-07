Ce cafea alegi? Deosebiri între cappuccino, latte și macchiato

În realitate, fiecare dintre aceste băuturi are propria rețetă de preparare, alt gust și un aport nutrițional specific.

Toate trei au la bază un shot de espresso, însă cantitaea de lapte, textura și intensitatea gustului sunt diferite.

Diferența esențială: cantitatea de lapte

Cea mai importantă diferență dintre cele trei băuturi pe bază de cafea este raportul dintre espresso, lapte și spuma de lapte.

Cappuccino: echilibru între cafea și lapte

Cappuccino se prepară dintr-un shot de espresso peste care se adaugă lapte încălzit și spumă de lapte.

În varianta clasică, băutura este preparată în proporții egale de cafea, lapte și spumă, ceea ce îi oferă o textură cremoasă și un gust echilibrat.

Rezultatul este o cafea aromată, în care intensitatea cafelei este completată de crema oferită de lapte.

Latte: gust delicat și mai mult lapte

Se mai numește și café latte, ceea ce înseamnă „cafea cu lapte”.

Latte conține emai mult lapte încălzit, ceea ce î oferă un gust mai blând și ușor dulceag.

Băutura se prepară prin adăugarea laptelui încălzit peste un shot de espresso, iar la suprafață se formează un strat subțire de spumă. În unele variante pot fi adăugate zahăr, siropuri sau îndulcitori.

Datorită proporției mai mari de lapte are gustul cel mai puțin intens dintre cele trei băuturi.

Macchiato: aromă intensă

În forma sa clasică, macchiato se prepară dintr-un shot de espresso cu o cantitate foarte mică de lapte.

Cantitatea mai mică de lapte face din macchiato o băutură mai concentrată și cu un gust mai puternic decât latte ori cappuccino.

Băutura este servită și într-o cantitate mai mică: o porție standard are aproximativ 37 ml, mult sub dimensiunea celorlalte două.

Există și variante moderne, precum latte macchiato, însă versiunea tradițională rămâne preferată de cei care vor un gust mai intens de cafea.

Ce băutură conține mai multă cafeină?

Mulți consumatori cred că latte are mai puțină cafeină pentru că este mai cremos. În realitate, cappuccino și latte au cantități similare de cofeină deoarece eambele se prepară dintr-u singur shot de espresso.

O porție medie de 475 ml de cappuccino sau latte conține circa 173 mg de cofeină.

Macchiato, îns chimb, are aproximativ 85 mg de cofeină într-o porție de 60 ml. Deși este mai concentrat la gust, cantitatea totală de cofeină este mai mică întrucât porția este mult mai redusă.

Diferențe de calorii

Diferențele nutriționale dintre cele trei băuturi provin în principal din cantitatea de lapte adăugată la cafea.

Latte conține cea mai mare cantitate de lapte și, implicit, cele mai multe calorii, grăsimi și proteine.

Cappuccino are un aport caloric moderat.

Macchiato conține foarte puțin lapte și este, de regulă, băutura cu cele mai puține calorii dintre cele trei variante.

Valorile finale pot fi diferite, în funcție de tipul de lapte, dimensiunea porției și adaosurile, precum zahărul și siropurile, potriviit dcmedical.ro.