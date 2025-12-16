Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   16:00
Sursa foto: Hepta/Leul se depreciază în raport cu euro. S-a ieftinit gramul de aur

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0920 lei, în urcare cu 0,06 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0914 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3312 lei, în scădere cu 0,47 bani (-0,10%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3359 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4410 lei, în scădere cu 0,58 bani (-0,10%), faţă de 5,4468 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 595,7096 lei, de la 605,1491 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

