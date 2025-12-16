Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3312 lei, în scădere cu 0,47 bani (-0,10%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3359 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4410 lei, în scădere cu 0,58 bani (-0,10%), faţă de 5,4468 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 595,7096 lei, de la 605,1491 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES