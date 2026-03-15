Incendiile de vegetație din Nănești și Racșa au fost lichidate

Operațiunile au implicat pompieri militari, voluntari, autorități locale și lucrători silvici, sprijiniți din aer de două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate cu sisteme speciale de stingere a incendiilor de tip Bambi Bucket.

Intervenții aeriene decisive

Elicopterele au avut un rol esențial în limitarea și stingerea focarelor active, efectuând 17 aruncări cu apă asupra zonelor afectate de incendii.

Județul Maramureș – Nănești

10 aruncări cu apă realizate de elicopterul Black Hawk

Suprafața afectată: aproximativ 50 de hectare

Județul Satu Mare – Racșa

7 aruncări cu apă efectuate din aer

Suprafața afectată: aproximativ 150 de hectare

Intervențiile coordonate ale echipelor de la sol și ale aeronavelor MAI au reușit să limiteze extinderea focului și să prevină pagube mai mari asupra fondului forestier și a terenurilor din zonă.

Zonele vor rămâne sub supraveghere

Chiar dacă incendiile au fost stinse, reprezentanți ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) și lucrători silvici vor rămâne în teren pentru monitorizarea perimetrelor afectate și pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Autoritățile au transmis mulțumiri tuturor echipelor implicate în intervenție pentru efortul depus în gestionarea acestor situații de urgență.

Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate pentru igienizarea terenurilor este interzisă, deoarece poate genera incendii care se extind rapid și devin dificil de controlat.

Cetățenii sunt rugați ca, în cazul în care observă un incendiu, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

Protejarea comunității și a mediului depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹