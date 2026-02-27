x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a apreciat, vineri, în raport cu euro şi dolarul american

Leul s-a apreciat, vineri, în raport cu euro şi dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   16:15
Leul s-a apreciat, vineri, în raport cu euro şi dolarul american
Sursa foto: Hepta/Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0955 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3179 lei, în scădere cu 0,25 bani (-0,06%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3204 lei.

În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5866 lei, în creştere cu 1,1 bani (0,2%), faţă de 5,5756 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 718,6797 lei, de la 718,2819 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri