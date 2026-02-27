Leul s-a apreciat, vineri, în raport cu euro şi dolarul american

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3179 lei, în scădere cu 0,25 bani (-0,06%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3204 lei.



În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5866 lei, în creştere cu 1,1 bani (0,2%), faţă de 5,5756 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 718,6797 lei, de la 718,2819 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES