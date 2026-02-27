Actorul Shia LaBeouf a folosit insulte homofobe în timp ce agresa clienții unui bar din New Orleans

Raportul poliției din New Orleans, obținut de Associated Press printr-o cerere de acces la documente publice, afirmă că LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, „a devenit furios și agresiv pe parcursul nopții” și a lovit mai multe persoane cu pumnul închis la Royal Street Inn & R Bar, în apropierea cartierului istoric French Quarter.

Jeffrey Damnit, un cunoscut artist local pe care poliția l-a identificat ca fiind Jeffrey Klein în raportul incidentului, a declarat că a fost una dintre persoanele atacate de LaBeouf.

„M-a lovit, mi-a dat câțiva pumni, m-a împins de câteva ori”, a spus Damnit. LaBeouf „a înnebunit” încercând să provoace bătăi și spunându-i artistului și altora că îi va bate, a spus Damnit. El a adăugat că LaBeouf l-a împins din spate la bar mai devreme în acea seară, strigând insulte homofobe și amenințându-l cu moartea.

Damnit purta machiaj la ochi și ruj și a spus că crede că aspectul său fizic a motivat atacul lui LaBeouf.

„Asta e ceva care l-a enervat, l-a înfuriat și i-a dat o direcție furiei sale”, a spus Damnit. „Tipul ăsta vrea să mor pentru că mă machiez. E o chestie aiurea.”

O înregistrare video arată cum LaBeouf, fără tricou, împinge o persoană la pământ și lovește o altă persoană în față, „provocându-i probabil o luxație la nas”, potrivit raportului poliției.

Damnit și alții l-au imobilizat pe LaBeouf și au încercat să-l convingă să părăsească zona, dar el nu a vrut să plece și a devenit și mai agresiv, potrivit lui Damnit și raportului poliției.

Poliția a sosit la bar în jurul orei 12:45 dimineața, în ziua celebrei petreceri Fat Tuesday din oraș.

Un alt videoclip înregistrat de Damnit și distribuit către AP îl arată pe LaBeouf uitându-se la cameră și parcă rostind o insultă homofobă în timp ce poliția îl reținea. El a continuat să repete insulta pe tot parcursul arestării, se arată în raportul poliției.

„Nenorociții ăștia m-au băgat la închisoare”, a spus LaBeouf, apoi le-a spus polițiștilor că este catolic, potrivit raportului.

„Nu am împins pe nimeni, nu am atins pe nimeni”, le spune LaBeouf polițiștilor din New Orleans în videoclipul înregistrat de Damnit.

Reprezentanții lui LaBeouf nu au răspuns solicitării de a oferi comentarii. În dimineața zilei de 18 februarie, LaBeouf a scris „Eliberați-mă” pe contul său X.

Un judecător din New Orleans a ordonat eliberarea lui LaBeouf din arest marți, fără cerința unei cauțiuni, potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului șerifului din Orleans Parish, Gary Scheets. LaBeouf a fost acuzat de două capete de acuzare pentru agresiune simplă. Videoclipurile arată mai târziu cum LaBeouf dansează în Cartierul Francez și pare să fluture documentele de eliberare din închisoare.

Damnit, membru al Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists, spune că este îngrijorat că va avea de suferit în cariera sa profesională pentru că a depus plângere împotriva lui LaBeouf.

Nu este prima dată când LaBeouf are probleme cu legea. El a fost trimis la reabilitare în urma unei hotărâri judecătorești după ce a fost arestat în New York în 2017 pentru beție în public și tulburarea ordinii publice, fapt surprins într-un videoclip transmis în direct.

