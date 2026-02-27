Atenție la mașinile second-hand. Autovehiculele care au kilometrajul falsificat. Cum îți dai seama?

Un studiu dezvăluie că 20,1% dintre autovehiculele Audi A8 verificate aveau kilometraj falsificat în 2025, cu 88.156 km reduși în medie, suficient pentru a umfla prețul.

Clasamentul mașinilor cu odometrul manipulat

"În 2025, maşina din România al cărui kilometraj a fost cel mai des dat înapoi a fost Audi A8 - 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate pe carVertical aveau kilometrajul manipulat. În medie, kilometrajul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km. Următoarele pe listă au fost: Toyota Prius (18,1%) şi Renault Master (17,7%). Kilometrajul modelelor Toyota Prius a fost derulat în medie cu 181.200 km, în timp ce kilometrajul pentru Renault Master a fost redus cu 239.282 km. Ambele valori sunt exorbitante, suficient cât să afecteze imens valoarea maşinilor", se arată în studiul carVertical, citat Agerpres și preluat de observatornews.ro.

Lipsa unei baze de date comunitare

Escrocii exploatează lipsa schimbului de date între țări, astfel că autoritățile locale nu văd istoricul real al mașinilor.

"Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar şi alte astfel de informaţii importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituţiilor naţionale şi ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa uşor aceste informaţii, motiv pentru care şoferii din Europa riscă să cumpere maşini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care şoferii şi bugetele naţionale pierd extrem de mulţi bani anual", explică Matas Buzelis, expert în piaţa auto la carVertical.

Astfel că soluția rămâne verificarea vehiculului online, în baze internaționale care expun modificările de kilometraj, daune și schimbări de proprietar.

Cele mai mari reduceri medii de kilometraj au fost la Fiat Ducato (266.752 km), Mercedes-Benz Sprinter (262.390 km) și Renault Master (239.282 km). Pe lângă prețul umflat, întreținerea devineo problemă majoră deoarece reviziile nu mai pot fi realizatte corect.

În topul european, Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%) sunt lideri în falsificarea kilometrajului. Pe de altă parte, Peugeot Boxer pare mai sigur (12,1%). Volkswagen Sharan (12,6%) și Mercedes E-Class (12,7%) completează lista.