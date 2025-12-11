12.000 de oferte de muncă pentru românii fără studii superioare. Care sunt salariile?

Domeniile unde se caută personal fără studii superioare

Angajatorii din sectoare precum retail, transport, logistică, servicii și HoReCa sunt în căutare de personal pentru posturi de execuție, majoritatea necesitând prezență fizică.

Peste 12.000 de joburi sunt disponibile pe două platforme de profil pentru șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici.

Care sunt salariile

Salariile pentru aceste poziții încep de la 3.500 de lei și pot ajunge până la 3.800 lei, diferențiate pe domenii: retail (3.500 lei), transport și logistică (3.800 lei), servicii (3.600 lei) și HoReCa (3.500 lei). Pentru transparență, angajatorii afișează salariile încă de la începutul procesului de recrutare.

Potrivit managerului celei mai mari platforme de recrutare online din România, peste 650.000 de aplicări au fost înregistrate în ultima lună.

Cele mai multe oferte de joburi se concentrează în București, urmat de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, potrivit observatornews.ro.