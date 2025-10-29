Austeritatea pentru bugetari. Salarii și prime URIAȘE la autoritățile de reglementare

ANRE, campioana reformei pe hârtie

Reducerile de personal se vor limita la posturile neocupate, iar numărul concedierilor va fi redus: doar patru persoane vor fi date afară din ANRE.

George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), are în prezent un salariu lunar de 15.000 de euro. După aplicarea reducerii de 30%, câștigul său va rămâne la peste 10.000 de euro. Vicepreședintele ANRE va primi peste 9.000 de euro lunar, în timp ce salariul mediu din cadrul instituției este de circa 19.000 de lei.

Salariile de la ANCOM

La ANCOM, autoritatea care reglementează piața de telecomunicații, salariile sunt și ele consistente. Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, încasează 13.000 de euro lunar, iar după ajustarea cu 30% va rămâne cu un salariu de peste 9.000 de euro. Salariul mediu aîn iinstituție este de 13.000 de lei.

Veniturile angajaților de la ASF

Situația este similară și la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Alexandru Petrescu, președintele ASF, primește lunar 12.000 de euro, iar vicepreședinții câștigă fiecare 11.000 de euro. Salariul mediu al angajaților ASF se ridică la 13.500 de lei.

Prime și bonusuri uriașe

În ultimii ani, angajații de la ASF și ANCOM au primit prime și bonusuri în valoare totală de 13 milioane de euro, dintre care doar ASF a alocat în ultimii patru ani 12 milioane de euro pentru astfel de stimulente.

Reforma guvernamentală în domeniu va afecta sub 150 de angajați: ANCOM va reduce cu 100 numărul posturilor, ASF va desființa 39 de posturi ocupate, iar ANRE va concedia doar 4 persoane, potrivit observatornews.ro.