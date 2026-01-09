10 gustări care îți cresc rapid glicemia: Cele mai eficiente alimente pentru creșterea zahărulului din sânge

Sucul de fructe, mierea sau tablete de glucoză reprezintă soluții imediate, conform ghidurilor Academiei de Nutriție și Dietetică, evitând grăsimile care încetinesc absorbția. Acestea acționează precis, restaurând nivelul de zahăr din sânge fără a supraîncărca organismul.

10 alimente cu efect rapid

Suc de fructe

Circa 120 ml de suc de portocale, mere, struguri oferă 15 g carbohidrați. Sunt bogate în antioxidanți, fără fibre care să întârzie efectul.

Fructe uscate

Stafidele, caisele, curmalele cresc rapid nivelul glicemiei datorită concentraței mari de zaharuri naturale.

Bomboane

Bomboanele pot fi o soluție eficientă dacă nu ai alte alimente la îndemână. Acestea nu conțin grăsimi și eliberează imediat zahărul în organism.

Miere

O lingură cu miere conține circa 15 g de carbohidrați și zaharuri naturale, având totodată și proprietăți antiinflamatoare.

Fructe proaspete

O banană mică sau 17 struguri furnizează vitamine, alături de glucoză care se absoarbe rapid în corp.

Lapte degresat

240 ml de lapte conțin 12 g de lactoză, ajutând la creșterea gnivelului ide zahăr din sânge.

Orez alb fiert

O jumătate de cană de orez conține 18 g carbohidrați, favorizând digestia rapidă.

Iaurt degresat simplu

170 g de iaurt conține 14 g zaharuri naturale și probiotice.

Băuturi răcoritoare

120 ml de sucuri conțin zaharuri care cresc glicemia.

Tablete de glucoză

4 tablete de glucoză este cea mai rapidă opțiune, confirmată de studii, care ajută la creșterea glicemiei în 15 minute.

Simptomele hipoglicemiei

Scăderea nivelului optim de zahăr în sânge se manifestă prin tremurături, transpirații, foame intensă, palpitații, amețeală, confuzie, vedere încețoșată, oboseală, iritabilitate, slăbiciune, piele palidă, vorbire greoaie. Se poate ajunge și la situații grave, precum convulsii, pierderea conștienței, comă.

Sfaturi practice

Așteaptă 15 minute după ce consumi un astfel de aliment, verifică glicemia și repetă dacă este sub 70 mg/dL. Alege și o gustare complexă pentru prevenirea scăderii acesteia.

Evită proteinele sau grăsimile la început deoarece încetinesc efectul, potrivit catine.ro.