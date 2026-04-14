Calendarul zilelor libere, 2027: Angajații pierd o mini-vacanță anul viitor

Paștele ortodox coincide parțial cu Ziua Muncii, ceea ce anulează posibilitatea unui weekend prelungit în jurul acestor zile libere.

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai 2027, iar Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie. În același timp, 1 Mai, Ziua Muncii, va fi într-o zi de sâmbătă, reducând astfel impactul unei posibile perioade extinse de odihnă.

În aceste condiții, zilele libere aferente sărbătorilor pascale și celei de 1 Mai nu vor mai forma o mini-vacanță mai lungă, așa cum s-a întâmplat în alți ani.

Diferențe între Paștele ortodox și catolic

În 2027, Paștele catolic va fi celebrat pe 28 martie, cu mai mult de o lună mai devreme decât cel ortodox. Diferența este rezultatul calendarelor diferite utilizate de cele două tradiții creștine, care duc frecvent la decalaje între datele sărbătorii.

În ultimii ani au existat discuții privind unirea Paștelui ortodox și catolic, însă fără un rezultat concret la nivel internațional, notează stiripesurse.ro.

Zilele libere legale, 2027