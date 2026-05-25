Șoc meteorologic în Europa: Spania, Franța, Marea Britanie și Germania se topesc sub un Dom de căldură” uriaș

Caniculă extremă în Europa înainte de vară: fenomenul „Dom de căldură” aduce temperaturi cu 16°C peste normal

Europa traversează în aceste zile o schimbare meteorologică spectaculoasă și extrem de periculoasă. Un uriaș „Dom de căldură” s-a instalat deasupra Europei Occidentale și Centrale, provocând temperaturi fără precedent pentru finalul lunii mai.

Masa de aer tropical extrem de fierbinte, împinsă dinspre nordul Africii către continentul european, a dus la apariția unui blocaj atmosferic puternic. Acest sistem acționează ca un capac gigantic care reține aerul fierbinte aproape de suprafață, amplificând dramatic temperaturile, scrie Severe-Weather.

Meteorologii avertizează că este unul dintre cele mai severe și neobișnuite episoade de căldură înregistrate vreodată atât de devreme în sezonul cald. În multe regiuni din Europa, temperaturile depășesc cu 12 până la 16 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă.

Recorduri istorice deja doborâte în mai multe țări europene

Primele efecte ale acestui val de căldură extremă au fost deja resimțite în weekendul trecut. Numeroase stații meteorologice din Franța, Germania, Belgia, Olanda, Irlanda și Marea Britanie au înregistrat temperaturi record pentru data de 24 mai.

În Marea Britanie, Londra a atins 32,3°C, cea mai ridicată temperatură de mai din ultimii aproape 80 de ani. În sudul Europei, situația este și mai gravă:

Portugalia și Spania au înregistrat valori între 35°C și 38°C;

Franța se apropie de pragul critic de 40°C;

Italia a avut temperaturi de 31-34°C;

Germania și regiunile alpine au trecut de 30°C;

În Balcani, temperaturile au urcat spre 33°C.

Meteorologii spun că acesta este doar începutul, deoarece nucleul de aer fierbinte continuă să se intensifice.

Ce este fenomenul „Donul de căldură” și de ce este atât de periculos

Fenomenul „Domul de căldură” apare atunci când un sistem puternic de presiune ridicată rămâne blocat deasupra unei regiuni pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

Aerul cald este comprimat și împins spre sol, iar cerul senin permite radiației solare să încălzească și mai mult suprafața terestră. Practic, atmosfera funcționează ca o seră uriașă.

Acest mecanism produce:

temperaturi extreme ziua;

nopți tropicale foarte greu de suportat;

secetă accentuată;

risc major de incendii;

probleme grave pentru sănătatea populației.

Experții avertizează că vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sunt cele mai expuse riscului de insolație și epuizare termică.

Franța și Peninsula Iberică, în centrul infernului atmosferic

Cele mai afectate zone rămân Spania, Portugalia și Franța, unde temperaturile pot depăși în următoarele zile pragul de 40°C.

Spania și Portugalia

În sudul și sud-vestul Peninsulei Iberice, maximele vor oscila între 36°C și 39°C. Modelele meteorologice indică posibilitatea atingerii pragului de 40°C încă din această săptămână — o valoare absolut excepțională pentru luna mai.

Lisabona ar putea experimenta una dintre cele mai fierbinți zile de mai din istorie, din cauza vânturilor estice care transportă aer foarte uscat și fierbinte din interiorul continentului.

Franța

Franța se confruntă cu una dintre cele mai timpurii și intense canicule din istorie. Regiunile sudice și sud-vestice vor înregistra temperaturi apropiate de 40°C, iar sute de stații meteo sunt pe punctul de a bate recordurile absolute pentru luna mai.

Meteorologii francezi avertizează că zilele de miercuri și joi vor fi cele mai dificile ale episodului de căldură.

Marea Britanie și Irlanda trăiesc temperaturi de mijloc de vară

Fenomenul este cu atât mai spectaculos în nord-vestul Europei, unde asemenea temperaturi sunt extrem de rare în luna mai.

În sudul Angliei, unele modele meteo estimează valori între 35°C și 37°C, ceea ce ar depăși toate recordurile istorice de temperatură pentru această perioadă.

Irlanda va înregistra, de asemenea, temperaturi apropiate de 30°C, o anomalie termică impresionantă pentru climatul local.

Specialiștii spun că temperaturile actuale sunt cu până la 18°C peste media normală pentru finalul lunii mai.

Germania, Benelux și Europa Centrală intră în zona critică

Germania, Belgia, Olanda și Luxemburg se află și ele sub influența directă a domului de căldură.

În următoarele zile sunt prognozate:

temperaturi între 31°C și 35°C;

nopți foarte calde;

umiditate ridicată;

disconfort termic accentuat.

Regiunile sudice ale Germaniei și zonele din jurul Alpilor pot înregistra noi recorduri istorice pentru luna mai.

Balcanii și Italia se pregătesc pentru temperaturi extreme

Valul de căldură continuă să se extindă și spre sud-estul Europei.

Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical în următoarele zile.

Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35°C la mijlocul săptămânii, iar meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni sever.

De ce această caniculă este atât de neobișnuită

Temperaturi de aproape 40°C sunt frecvente în mijlocul verii, însă apariția lor la final de mai este considerată excepțională.

Specialiștii spun că actualul episod meteorologic are caracteristici istorice din mai multe motive:

intensitatea extremă a masei de aer cald;

extinderea pe aproape întreg continentul;

durata mare a blocajului atmosferic;

numărul ridicat de recorduri doborâte simultan.

În plus, fenomenul apare înainte de începutul verii meteorologice, ceea ce îl face și mai rar.

Impactul asupra sănătății și infrastructurii

Autoritățile europene au început deja emiterea alertelor de caniculă. Medicii recomandă populației:

evitarea expunerii la soare în orele de vârf;

hidratare constantă;

evitarea efortului fizic intens;

protejarea copiilor și vârstnicilor.

Există și riscuri majore pentru infrastructură și agricultură. Temperaturile extreme pot afecta rețelele electrice, transportul feroviar și culturile agricole.

În multe regiuni crește și pericolul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în Spania, Portugalia și sudul Franței.

Cum evoluează vremea în următoarele zile

Modelele meteorologice arată că domul de căldură va continua să domine Europa până la finalul lunii mai.

Cele mai afectate țări vor rămâne: Spania; Portugalia; Franța; Marea Britanie; Irlanda; Germania; Belgia; Olanda; nordul Italiei; statele balcanice.

Meteorologii monitorizează atent eventualele schimbări de circulație atmosferică odată cu apropierea începutului verii calendaristice, însă deocamdată nu există semnale clare privind o răcire semnificativă.

Europa intră astfel într-un episod meteorologic care ar putea rămâne în istorie drept una dintre cele mai severe și timpurii canicule înregistrate vreodată pe continent.