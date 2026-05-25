Secretul bucătăriei indiene: Cum prepari Garam Masala la tine acasă

Deși numele său se traduce prin „condiment cald”, amestecul nu este iute, ci profund aromatic, cu note dulci, lemnoase și ușor citrice.

În multe gospodării din India, Garam Masala nu este cumpărat din comerț, ci preparat în casă, fiecare familie având propria combinație de condimente și propriul echilibru de arome.

Un amestec definit de echilibru și prospețime

Prepararea artizanală a Garam Masala permite ajustarea aromelor în funcție de preferințe: mai mult cardamom pentru note florale, mai mult piper pentru intensitate sau scorțișoară pentru un gust mai cald și dulceag.

Procesul începe cu prăjirea ușoară a condimentelor întregi într-o tigaie uscată. Această etapă este esențială, deoarece eliberează uleiurile naturale și intensifică aromele. În doar câteva minute, bucătăria se umple de miresme puternice de scorțișoară, piper și cardamom, specifice preparatelor indiene.

După prăjire, condimentele sunt răcite, măcinate fin și transformate într-o pudră aromată, gata de utilizare.

Rețetă de Garam Masala

Ingrediente

2 linguri boabe de coriandru

1 lingură boabe de chimion

1 linguriță boabe de piper negru

1 linguriță cuișoare întregi

6 păstăi de cardamom verde

2 batoane mici de scorțișoară

½ linguriță nucșoară măcinată

Mod de preparare

Condimentele întregi se prăjesc într-o tigaie uscată, la foc mic spre mediu, timp de 2–4 minute, amestecând constant pentru a evita arderea. Este important ca acestea să fie doar ușor rumenite, nu arse, pentru a nu căpăta un gust amar.

După prăjire, se lasă la răcit complet. Păstăile de cardamom se desfac, iar semințele se păstrează, cojile fiind îndepărtate.

Condimentele se macină apoi împreună cu nucșoara până se obține o pudră fină și omogenă. Amestecul se păstrează într-un recipient ermetic, ferit de lumină și căldură, pentru a-și menține aroma cât mai mult timp.

Cum se folosește Garam Masala

Amestecul este utilizat în special spre finalul gătitului, în cantități mici, pentru a păstra intensitatea aromelor. O jumătate de linguriță este, de regulă, suficientă pentru a parfuma un preparat.

Se potrivește în numeroase rețete, precum curry-uri cu pui sau miel, tocănițe cu linte sau năut, orez basmati, supe cremă, legume coapte sau marinade pentru carne.

Recomandări pentru un gust autentic

Specialiștii în bucătăria indiană recomandă utilizarea condimentelor întregi, nu măcinate, pentru un rezultat mai intens. De asemenea, prepararea în cantități mici este esențială, deoarece aroma se estompează în timp.

Pentru un gust mai delicat, se poate reduce cantitatea de cuișoare, în timp ce o notă mai intensă și ușor picantă poate fi obținută prin adăugarea suplimentară de piper negru, potrivit a1.ro.