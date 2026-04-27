Cât de des avem nevoie de vacanță? Concediile dese ajută la evitarea epuizării

Specialiștii subliniază că perioadele de odihnă sunt esențiale pentru recuperarea după stresul acumulat la locul de muncă și menținerea unui nivel optim de productivitate.

Un studiu, realizat în 2025, indică faptul că angajații ar avea nevoie de vacanță aproximativ o dată la două luni pentru a se recupera eficient după perioadele de muncă intensă.

Cercetătorii susțin că nu este nevoie de un concediu lung sau costisitor, și pauzele scurte pot contribui semnificativ la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării generale de bine.

„Vacanțele regulate facilitează recuperarea și cresc bunăstarea, reducând stresul și îmbunătățind performanța”, a declarat unul dintre autorii studiului, Selvaraj Giridharan, care pledează pentru integrarea pauzelor frecvente în cultura organizațională.

Beneficiile vacanțelor regulate

Alte cercetări confirmă impactul pozitiv al timpului liber asupra sănătății. Un studiu, realizat pe un eșantion de 749 de femei, a arătat că persoanele care ți-au luat concediu foarte rar prezentau un risc semnificativ mai mare de a dezvolta probleme cardiovasculare, comparativ cu cele care au avut liber de două ori pe an.

Pe lângă beneficiile fizice, specialiștii evidențiază și efectele pozitive asupra sănătății mintale, inclusiv reducerea anxietății și creșterea capacității de concentrare la întoarcerea la locul de muncă.

Activitățile desfășurate în afara mediului profesional, precum timpul petrecut în natură sau relaxarea, contribuie la reducerea nivelului de stres.

De ce angajații nu își folosesc concediul?

În practică însă, mulți angajați nu își folosesc integral zilele libere. Potrivit unui sondaj, realizat de Pew Research Center, 49% dintre angajații care beneficiază de concediu plătit nu îl folosesc în totalitate.

Motivele invocate includ teama de a rămâne în urmă la locul de muncă, responsabilitatea față de colegi sau percepția că pauza nu este necesară. Circa 52% dintre respondenți au declarat că nu simt nevoia să își ia concediu, în timp ce alții au menționat presiunea profesională ca factor descurajator.

Importanța pauzelor în prevenirea epuizării

Experții atrag atenția că ignorarea perioadelor de odihnă poate contribui la apariția epuizării profesionale și a unor probleme de sănătate pe termen lung. Chiar și vacanțele scurte sau pauzele frecvente pot avea efecte benefice semnificative, atât asupra stării de sănătate, cât și asupra performanței profesionale.

În acest context, specialiștii recomandă o mai bună echilibrare între viața profesională și cea personală și încurajează angajații să își utilizeze dreptul la concediu ca parte esențială a menținerii sănătății generale, potrivit yourtango.com.