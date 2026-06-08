Horoscop de dragoste, 8 - 14 iunie 20266: Una dintre cele mai norocoase săptămâni din tot anul

Pe 13 iunie, Venus intră în Leu, unde rămâne până pe 9 iulie. În această perioadă, toți vom dori să fim remarcați puțin mai mult, chiar dacă aceasta nu este natura noastră tipică. Copilul interior al fiecăruia va dori să se întoarcă la o perioadă mai distractivă și jucăușă, când totul pare posibil. Este una dintre cele mai romantice perioade ale anului.

Luna Nouă, din 14 iunie, se află în Gemeni și este vorba despre asimilarea și analizarea informațiilor, precum și despre conversații. Legături semnificative pot fi construite în această perioadă prin idei și conversații, mai ales dacă este vorba cu cineva important sau o nouă dragoste.

Berbec

Dacă există vreo fricțiune într-o relație, aceasta se va dizolva până la mijlocul săptămânii. Această săptămână este despre învățarea și realizarea faptului că securitatea emoțională și un adevărat sentiment de apartenență sunt esențialul iubirii.

Fii sincer cu privire la ceea ce îți dorești cu adevărat săptămâna aceasta, pentru că acum este momentul să ai o conversație sinceră despre direcția în care merg lucrurile.

Taur

Alinierile planetare din această săptămână se îndreaptă spre lucrurile pe care le prețuiești cel mai mult într-o relație, inclusiv o conexiune profundă și un sentiment de siguranță și securitate.

Vrei să simți că partenerul tău este pe aceeași lungime de undă cu tine. Nu mai ești dispus să faci compromisuri și, dacă o relație nu pare sigură, probabil vei trece de la ea.

Gemeni

Luna nouă de ziua ta cade pe 14 iunie. Aceasta servește ca o resetare pentru anul următor în ceea ce privește speranțele și aspirațiile tale.

Cu trei planete în Rac, obiectivele tale vor include probabil o relație care să te facă să te simți sinceră și sigură și care să aibă cu siguranță potențial în viitor.

Rac

Cu trei planete în zodia ta săptămâna aceasta, inclusiv Jupiter și Venus, ar trebui să te simți destul de bine, mai ales dacă ești într-o relație compatibilă!

Radiezi magnetism către ceilalți. Această săptămână reprezintă o adevărată perioadă de cotitură în viața ta romantică din acest an și nu vei accepta nimic mai puțin decât ceea ce îți spun simțurile că ar trebui să fie.

Leu

Încă te afli sub energiile puternice ale Lunii Pline care a căzut în casa ta a cincea a iubirii pe 31 mai, ceea ce face ca acesta să fie un moment excelent pentru a întâlni pe cineva nou dacă ești singur.

Luna Nouă din 14 cade în casa ta a 11-a, care guvernează speranțele și dorințele. În acest moment, cauți o conexiune sigură din punct de vedere emoțional, adevărată și nu te vei mulțumi cu nimeni imprevizibil sau care nu îți împărtășește valorile.

Fecioară

Aceasta este o săptămână de comunicare centrată pe inimă (și poate de a nu fi atât de analitic și predispus la gândire excesivă).

Ai ajuns într-un punct în care îți dai seama că nu are rost să maschezi oameni sau comportamente care sunt tulburătoare sau nepotrivite pentru tine. Ești interesat doar de ceea ce este real și are un potențial sincer.

Balanță

9 iunie vă aduce unul dintre cele mai romantice momente ale anului cu conjuncția Venus-Jupiter. Aceasta este o săptămână frumoasă pentru a dezvolta legături mai profunde cu cineva special sau pentru a începe o nouă relație.

Racul este despre vatră, casă și familie, iar acest lucru este valabil chiar și pentru semnele de Aer! Ați putea planifica o călătorie în timpul Lunii Noi pe 14 iunie sau puteți întâlni pe cineva care locuiește departe.

Scorpion

Conjuncția Venus-Jupiter din 9 iunie reprezintă un moment frumos pentru tine, deoarece Racul este un semn atât de compatibil. Acum este momentul să planifici o escapadă romantică dacă lucrurile au eșuat în relația ta și îți va oferi o oportunitate de a reveni pe drumul cel bun.

Dacă ești singur, săptămâna aceasta probabil vei întâlni pe cineva care locuiește la distanță sau s-a născut în altă parte a globului.

Săgetător

Întrucât Luna Plină din 31 mai a căzut în zodia ta, iar Luna Nouă din 14 a căzut în casa partenerilor tăi, aceasta este o săptămână specială în ceea ce privește relațiile.

De obicei, ești pasionat de aventură și entuziasm, dar cu trei planete în Rac, înveți valoarea securității emoționale și a cuiva căruia îi pasă cu adevărat, spre deosebire de relațiile neașteptate.

Capricorn

Această săptămână ar putea fi una dintre cele mai importante luni ale anului pentru tine când vine vorba de dragoste, Capricorn. Conjuncția Jupiter-Venus are loc în casa căsătoriei și a relațiilor tale dedicate pe 9 iunie.

Pun pariu că mai mulți Capricorni vor cere chiar în căsătorie în această zi! Este o zi perfectă pentru un angajament sau o logodnă. Dacă ești singur, aceasta este o zi minunată pentru a cunoaște pe cineva nou și, dacă acesta este cazul, vei fi uimit!

Vărsător

Aceasta este o săptămână extrem de romantică care marchează o schimbare în bine într-o relație. Luna Nouă cade în a cincea casă a iubirii, declanșând o perioadă pozitivă semnificativă de două săptămâni când vine vorba de dragoste și relații.

Săptămâna aceasta s-ar putea să te înclini spre ceva cu mai mult angajament și putere de rezistență. Dacă ești singur, aceasta este una dintre acele săptămâni în care aproape sigur ai putea întâlni pe cineva nou.

Pești

Aceasta ar putea fi cea mai bună săptămână a anului, și ești binecuvântat când vine vorba de iubire, deoarece conjuncția Venus-Jupiter cade în a cincea casă a iubirii.

Dacă ești singur și cauți, cel mai probabil ai întâlnit deja pe cineva semnificativ anul acesta, cu Jupiter în a cincea casă a iubirii. Dacă nu ai făcut-o, momentul este acum. Și dacă întâlnești pe cineva săptămâna aceasta, probabil că va deveni foarte important pentru viitorul tău, potrivit yourtango.com.

