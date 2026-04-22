Ce este tehnicianul gemolog, noua profesie recunoscută în România

Tehnicianul gemolog este specialistul care identifică și analizează pietrele prețioase și semiprețioase, stabilește dacă o piatră este naturală, sintetică sau tratată, evaluează caracteristicile precum culoarea, claritatea, tăietura și greutatea, verifică autenticitatea diamantelor și a altor pietre valoroase.

Această profesie este esențială pentru bijuterii, case de amanet, magazine de profil și laboratoare de expertiză

Ce înseamnă, mai exact, gemologia

Gemologia este o ramură a Mineralogie care studiază pietrele prețioase.

Specialiștii folosesc microscoape speciale, lămpi UV, refractometre, teste optice și chimice

Scopul este de a determina originea și valoarea reală a unei pietre.

Recunoașterea oficială vine în contextul creșterii pieței de bijuterii, nevoii de expertiză certificată și a combaterii fraudelor (pietre false sau tratate vândute ca autentice)

Prin această profesie, România se aliniază standardelor internaționale din domeniu.

Ce studii sunt necesare

Pentru a deveni tehnician gemolog:

sunt necesare cursuri de specialitate acreditate

se dobândesc cunoștințe despre minerale, optică și evaluare

în unele cazuri, se cer certificări internaționale

Unde poate lucra un tehnician gemolog

magazine de bijuterii

ateliere de creație

case de licitații

instituții de control și expertiză

laboratoare gemologice

Într-o piață unde diferența dintre o piatră autentică și una falsă poate însemna sume considerabile, rolul gemologului este crucial.

Această profesie oferă siguranță pentru cumpărători, credibilitate pentru vânzători și transparență în tranzacții

Noi profesii introduse în România în 2026

Profesia de tehnician gemolog face parte dintr-un val mai larg de actualizări ale Clasificării ocupațiilor din România (COR), realizate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale împreună cu Institutul Național de Statistică.

Actualizarea COR are loc periodic, în baza legislației în vigoare, pentru a reflecta schimbările din economia națională și din piața muncii. Procesul presupune:

introducerea de ocupații noi

eliminarea celor care nu mai sunt relevante

redenumirea sau reclasificarea unor profesii existente



Pentru trimestrul I al anului 2026, autoritățile au propus introducerea a cinci noi ocupații, după analiza solicitărilor venite din partea instituțiilor și mediului economic:

asistent pastoral (cod COR: 263649)

expert economie circulară (cod COR: 242243)

specialist dezvoltare durabilă (cod COR: 242242)

specialist economie circulară (cod COR: 213313)

tehnician gemolog (cod COR: 311945)