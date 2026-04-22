Ce este tehnicianul gemolog, noua profesie recunoscută în România

Tehnicianul gemolog este specialistul care identifică și analizează pietrele prețioase și semiprețioase, stabilește dacă o piatră este naturală, sintetică sau tratată, evaluează caracteristicile precum culoarea, claritatea, tăietura și greutatea, verifică autenticitatea diamantelor și a altor pietre valoroase.
Această profesie este esențială pentru bijuterii, case de amanet, magazine de profil și laboratoare de expertiză
Ce înseamnă, mai exact, gemologia
Gemologia este o ramură a Mineralogie care studiază pietrele prețioase.
Specialiștii folosesc microscoape speciale, lămpi UV, refractometre, teste optice și chimice
Scopul este de a determina originea și valoarea reală a unei pietre.
Recunoașterea oficială vine în contextul creșterii pieței de bijuterii, nevoii de expertiză certificată și a combaterii fraudelor (pietre false sau tratate vândute ca autentice)
Prin această profesie, România se aliniază standardelor internaționale din domeniu.
Ce studii sunt necesare
Pentru a deveni tehnician gemolog:
- sunt necesare cursuri de specialitate acreditate
- se dobândesc cunoștințe despre minerale, optică și evaluare
- în unele cazuri, se cer certificări internaționale
Unde poate lucra un tehnician gemolog
- magazine de bijuterii
- ateliere de creație
- case de licitații
- instituții de control și expertiză
- laboratoare gemologice
Într-o piață unde diferența dintre o piatră autentică și una falsă poate însemna sume considerabile, rolul gemologului este crucial.
Această profesie oferă siguranță pentru cumpărători, credibilitate pentru vânzători și transparență în tranzacții
Noi profesii introduse în România în 2026
Profesia de tehnician gemolog face parte dintr-un val mai larg de actualizări ale Clasificării ocupațiilor din România (COR), realizate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale împreună cu Institutul Național de Statistică.
Actualizarea COR are loc periodic, în baza legislației în vigoare, pentru a reflecta schimbările din economia națională și din piața muncii. Procesul presupune:
- introducerea de ocupații noi
- eliminarea celor care nu mai sunt relevante
- redenumirea sau reclasificarea unor profesii existente
Pentru trimestrul I al anului 2026, autoritățile au propus introducerea a cinci noi ocupații, după analiza solicitărilor venite din partea instituțiilor și mediului economic:
- asistent pastoral (cod COR: 263649)
- expert economie circulară (cod COR: 242243)
- specialist dezvoltare durabilă (cod COR: 242242)
- specialist economie circulară (cod COR: 213313)
- tehnician gemolog (cod COR: 311945)